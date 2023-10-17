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В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС - РИА Новости, 17.10.2023
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Ядерные технологии
 
11:49 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/aes-1903280495.html
В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС
В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС - РИА Новости, 17.10.2023
В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС
Минэнерго Белоруссии изучает вопрос строительства еще одной АЭС в республике, заявил во вторник заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:49
2023-10-17T11:49
ядерные технологии
белоруссия
гродненская область
минск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белорусская аэс
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Минэнерго Белоруссии изучает вопрос строительства еще одной АЭС в республике, заявил во вторник заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк. "С вводом в эксплуатацию атомной станции для национальной экономики открылись новые возможности... Мы сегодня изучаем также вопрос строительства еще одной АЭС в республике, или еще одного энергоблока. Такая задача нам поставлена, и мы над ней работаем", - сказал Михадюк на международной конференции на полях Белорусского энергетического и экологического форума, соорганизатором которого является российская госкорпорация "Росатом". Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию. В апреле представители "Росатома" заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и "Росатом" обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах. Во вторник в Минске открылся XXVII Белорусский энергетический и экологический форум, в рамках которого представлен ряд международных специализированных выставок: "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo), "Инновационные промышленные технологии" (Green Industry), cалон инновационного транспорта "Е-Транс" (eTrans), "Технологии для нефтехимической отрасли" (Oil &amp; Gas Technologies), "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии" и "ЭкспоГород".
https://ria.ru/20231012/obeschanie-1902280780.html
https://ria.ru/20231016/aes-1902987812.html
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белоруссия, гродненская область, минск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), белорусская аэс
Ядерные технологии, Белоруссия, Гродненская область, Минск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Белорусская АЭС
В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС

Минэнерго Белоруссии изучает вопрос строительства еще одной АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Минэнерго Белоруссии изучает вопрос строительства еще одной АЭС в республике, заявил во вторник заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
"С вводом в эксплуатацию атомной станции для национальной экономики открылись новые возможности... Мы сегодня изучаем также вопрос строительства еще одной АЭС в республике, или еще одного энергоблока. Такая задача нам поставлена, и мы над ней работаем", - сказал Михадюк на международной конференции на полях Белорусского энергетического и экологического форума, соорганизатором которого является российская госкорпорация "Росатом".
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Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию.
В апреле представители "Росатома" заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и "Росатом" обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах.
Во вторник в Минске открылся XXVII Белорусский энергетический и экологический форум, в рамках которого представлен ряд международных специализированных выставок: "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo), "Инновационные промышленные технологии" (Green Industry), cалон инновационного транспорта "Е-Транс" (eTrans), "Технологии для нефтехимической отрасли" (Oil & Gas Technologies), "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии" и "ЭкспоГород".
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Ядерные технологииБелоруссияГродненская областьМинскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Белорусская АЭС
 
 
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