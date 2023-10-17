https://ria.ru/20231017/aes-1903280495.html

В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС

В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС - РИА Новости, 17.10.2023

В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС

Минэнерго Белоруссии изучает вопрос строительства еще одной АЭС в республике, заявил во вторник заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:49

2023-10-17T11:49

2023-10-17T11:49

ядерные технологии

белоруссия

гродненская область

минск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белорусская аэс

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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Минэнерго Белоруссии изучает вопрос строительства еще одной АЭС в республике, заявил во вторник заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк. "С вводом в эксплуатацию атомной станции для национальной экономики открылись новые возможности... Мы сегодня изучаем также вопрос строительства еще одной АЭС в республике, или еще одного энергоблока. Такая задача нам поставлена, и мы над ней работаем", - сказал Михадюк на международной конференции на полях Белорусского энергетического и экологического форума, соорганизатором которого является российская госкорпорация "Росатом". Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию. В апреле представители "Росатома" заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и "Росатом" обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах. Во вторник в Минске открылся XXVII Белорусский энергетический и экологический форум, в рамках которого представлен ряд международных специализированных выставок: "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo), "Инновационные промышленные технологии" (Green Industry), cалон инновационного транспорта "Е-Транс" (eTrans), "Технологии для нефтехимической отрасли" (Oil & Gas Technologies), "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии" и "ЭкспоГород".

https://ria.ru/20231012/obeschanie-1902280780.html

https://ria.ru/20231016/aes-1902987812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, гродненская область, минск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), белорусская аэс