В Белоруссии изучают вопрос строительства еще одной АЭС
Минэнерго Белоруссии изучает вопрос строительства еще одной АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Минэнерго Белоруссии изучает вопрос строительства еще одной АЭС в республике, заявил во вторник заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
"С вводом в эксплуатацию атомной станции для национальной экономики открылись новые возможности... Мы сегодня изучаем также вопрос строительства еще одной АЭС в республике, или еще одного энергоблока. Такая задача нам поставлена, и мы над ней работаем", - сказал Михадюк на международной конференции на полях Белорусского энергетического и экологического форума, соорганизатором которого является российская госкорпорация "Росатом".
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию.
В апреле представители "Росатома" заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и "Росатом" обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах.
Во вторник в Минске открылся XXVII Белорусский энергетический и экологический форум, в рамках которого представлен ряд международных специализированных выставок: "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo), "Инновационные промышленные технологии" (Green Industry), cалон инновационного транспорта "Е-Транс" (eTrans), "Технологии для нефтехимической отрасли" (Oil & Gas Technologies), "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии" и "ЭкспоГород".