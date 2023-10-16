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Минздрав Палестины: под завалами в Газе находятся около тысячи человек

Минздрав Палестины: под завалами в Газе находятся около тысячи человек - РИА Новости, 16.10.2023

Минздрав Палестины: под завалами в Газе находятся около тысячи человек

Под завалами домов, разрушенных во время израильских бомбардировок сектора Газа, остаются 1,2 тысячи человек, около 500 из них - дети, сообщил во время... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:03

2023-10-16T21:03

2023-10-16T21:23

в мире

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

владимир путин

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ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Под завалами домов, разрушенных во время израильских бомбардировок сектора Газа, остаются 1,2 тысячи человек, около 500 из них - дети, сообщил во время пресс-конференции представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра."Соответствующие органы зафиксировали около 1,2 тысячи сообщений о пропаже людей под завалами домов, в том числе около 500 сообщений о пропаже детей, и мы надеемся, что некоторые из них еще живы", - отметил он.Кроме того, представитель минздрава обнародовал последние данные ведомства о жертвах и пострадавших во время бомбардировок. По его информации, количество погибших, которые поступили в больницы, достигло 2778 человек, 9938 получили ранения за девять дней постоянных бомбардировок Израилем сектора Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

палестина

израиль

россия

восточный иерусалим

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон