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США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад - РИА Новости, 16.10.2023
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18:59 16.10.2023 (обновлено: 19:40 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/zapad-1903141677.html
США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад
США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад - РИА Новости, 16.10.2023
США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад
Президент России Владимир Путин указал на реальную причину конфликта на Ближнем Востоке, что значительно повысило его имидж в арабском мире и сделало... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:59
2023-10-16T19:40
политика
россия
ближний восток
израиль
владимир путин
лига арабских государств
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на реальную причину конфликта на Ближнем Востоке, что значительно повысило его имидж в арабском мире и сделало потенциальным посредником между израильтянами и палестинцами, пишет специалист по американо-арабским отношениям Дания Колейлат Хатиб в статье для Arab News."Путин — единственный мировой лидер, указавший на корень конфликта между израильтянами и палестинцами. Это высоко оценила Лига арабских государств (ЛАГ). Официальный представитель ЛАГ Джамаль Рушди отметил, что Россия "заняла рациональную и взвешенную позицию по текущей ситуации, в отличие от других международных держав", — отмечается в публикации.Эксперт также напомнила, что американцы так и не смогли заключить приемлемую для обеих сторон сделку. Представитель палестинской миссии в Великобритании, в свою очередь, заявил, что Соединенным Штатам не удалось урегулировать арабо-израильский конфликт и эту роль должны взять на себя другие игроки.Боевые действия на Ближнем Востоке вспыхнули 7 октября, когда военное крыло движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов палестинские бойцы проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин ранее заявил, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231016/izrail-1903083065.html
https://ria.ru/20231016/preduprezhdenie-1903101182.html
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политика, россия, ближний восток, израиль, владимир путин, лига арабских государств, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, Россия, Ближний Восток, Израиль, Владимир Путин, Лига арабских государств, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад

Arab News: Путин переиграл Запад, указав на реальный корень войны в Израиле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на реальную причину конфликта на Ближнем Востоке, что значительно повысило его имидж в арабском мире и сделало потенциальным посредником между израильтянами и палестинцами, пишет специалист по американо-арабским отношениям Дания Колейлат Хатиб в статье для Arab News.
«
"Путин — единственный мировой лидер, указавший на корень конфликта между израильтянами и палестинцами. Это высоко оценила Лига арабских государств (ЛАГ). Официальный представитель ЛАГ Джамаль Рушди отметил, что Россия "заняла рациональную и взвешенную позицию по текущей ситуации, в отличие от других международных держав", — отмечается в публикации.
Эксперт также напомнила, что американцы так и не смогли заключить приемлемую для обеих сторон сделку. Представитель палестинской миссии в Великобритании, в свою очередь, заявил, что Соединенным Штатам не удалось урегулировать арабо-израильский конфликт и эту роль должны взять на себя другие игроки.
Боевые действия на Ближнем Востоке вспыхнули 7 октября, когда военное крыло движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов палестинские бойцы проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин ранее заявил, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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ПолитикаРоссияБлижний ВостокИзраильВладимир ПутинЛига арабских государствХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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