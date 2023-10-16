https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1903080529.html

В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих

В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих - РИА Новости, 16.10.2023

В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих

В Петербурге задержали одного из фигурантов дела о нападении выходцев из Азербайджана на прохожих, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:44

2023-10-16T15:44

2023-10-16T16:31

происшествия

санкт-петербург

россия

азербайджан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Петербурге задержали одного из фигурантов дела о нападении выходцев из Азербайджана на прохожих, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Сегодня утром полицейские задержали одного из основных участников этой группы — 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском шоссе", — указали в полиции. Молодого человека доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. Затем его передадут следователям для процессуальных действий.Задержанный утверждает, что не принимал участия в нападениях, а только выкладывал их в личном Telegram-канале."Скидывали видео, если хочешь — закинь. Актив поднять. И все я закидывал без проблем. <…> Поздно понял, что даже если ты не принимаешь участие, то все же лучше не трогать никак эту тему", — сказал он.Полиция продолжает поиски остальных участников.В интернете расходятся ролики, на которых группа молодых людей нападает в Петербурге на случайных прохожих, избивает и оскорбляет их. Инциденты происходили в основном у метро и около торговых центров. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, расследование начали по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html

https://ria.ru/20231014/arest-1902828665.html

санкт-петербург

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)