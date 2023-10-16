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В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих - РИА Новости, 16.10.2023
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15:44 16.10.2023 (обновлено: 16:31 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1903080529.html
В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих
В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих - РИА Новости, 16.10.2023
В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих
В Петербурге задержали одного из фигурантов дела о нападении выходцев из Азербайджана на прохожих, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:44
2023-10-16T16:31
происшествия
санкт-петербург
россия
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Петербурге задержали одного из фигурантов дела о нападении выходцев из Азербайджана на прохожих, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Сегодня утром полицейские задержали одного из основных участников этой группы — 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском шоссе", — указали в полиции. Молодого человека доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. Затем его передадут следователям для процессуальных действий.Задержанный утверждает, что не принимал участия в нападениях, а только выкладывал их в личном Telegram-канале."Скидывали видео, если хочешь — закинь. Актив поднять. И все я закидывал без проблем. &lt;…&gt; Поздно понял, что даже если ты не принимаешь участие, то все же лучше не трогать никак эту тему", — сказал он.Полиция продолжает поиски остальных участников.В интернете расходятся ролики, на которых группа молодых людей нападает в Петербурге на случайных прохожих, избивает и оскорбляет их. Инциденты происходили в основном у метро и около торговых центров. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, расследование начали по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали первого фигуранта дела о нападениях на прохожих

В Петербурге задержали фигуранта дела о хулиганстве с нападениями на прохожих

© Петербургская полиция/TelegramЗадержанный по подозрению в нападении на прохожих в Санкт-Петербурге
Задержанный по подозрению в нападении на прохожих в Санкт-Петербурге
© Петербургская полиция/Telegram
Задержанный по подозрению в нападении на прохожих в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Петербурге задержали одного из фигурантов дела о нападении выходцев из Азербайджана на прохожих, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"Сегодня утром полицейские задержали одного из основных участников этой группы — 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском шоссе", — указали в полиции.
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Молодого человека доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. Затем его передадут следователям для процессуальных действий.
Задержанный утверждает, что не принимал участия в нападениях, а только выкладывал их в личном Telegram-канале.
"Скидывали видео, если хочешь — закинь. Актив поднять. И все я закидывал без проблем. <…> Поздно понял, что даже если ты не принимаешь участие, то все же лучше не трогать никак эту тему", — сказал он.
Полиция продолжает поиски остальных участников.
В интернете расходятся ролики, на которых группа молодых людей нападает в Петербурге на случайных прохожих, избивает и оскорбляет их. Инциденты происходили в основном у метро и около торговых центров. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, расследование начали по статье "Хулиганство".
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАзербайджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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