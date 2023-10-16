https://ria.ru/20231016/yugra-1903065743.html

Суд отправил в СИЗО экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина

Суд отправил в СИЗО экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина - РИА Новости, 16.10.2023

Суд отправил в СИЗО экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина

Замоскворецкий суд столицы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в хищении более 267... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:43

2023-10-16T14:43

2023-10-16T14:54

происшествия

банк "югра"

лишение лицензии банка "югра"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863446_0:0:2679:1508_1920x0_80_0_0_6b5ebb6db6affb5434c85ff84a1ee360.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в хищении более 267 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд изменил меру пресечения на заключение под стражу", - сказали в суде. Такое решение принято по ходатайству гособвинения, срок ареста установлен до 11 января, добавили в инстанции.Замоскворецкий суд столицы рассматривает уголовное дело против Хотина и его предполагаемых подельников о хищении свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра", в 2018 году признанного банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года, находился под домашним арестом. Дело слушается с 2021 года.

https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, банк "югра", лишение лицензии банка "югра"