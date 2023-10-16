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Суд отправил в СИЗО экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина - РИА Новости, 16.10.2023
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14:43 16.10.2023 (обновлено: 14:54 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/yugra-1903065743.html
Суд отправил в СИЗО экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина
Суд отправил в СИЗО экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина - РИА Новости, 16.10.2023
Суд отправил в СИЗО экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина
Замоскворецкий суд столицы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в хищении более 267... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:43
2023-10-16T14:54
происшествия
банк "югра"
лишение лицензии банка "югра"
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в хищении более 267 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд изменил меру пресечения на заключение под стражу", - сказали в суде. Такое решение принято по ходатайству гособвинения, срок ареста установлен до 11 января, добавили в инстанции.Замоскворецкий суд столицы рассматривает уголовное дело против Хотина и его предполагаемых подельников о хищении свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра", в 2018 году признанного банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года, находился под домашним арестом. Дело слушается с 2021 года.
https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html
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происшествия, банк "югра", лишение лицензии банка "югра"
Происшествия, Банк "Югра", Лишение лицензии банка "Югра"
Суд отправил в СИЗО экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина

Суд ужесточил меру пресечения экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОсновной владелец банка "Югра" Алексей Хотин
Основной владелец банка Югра Алексей Хотин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Основной владелец банка "Югра" Алексей Хотин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в хищении более 267 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд изменил меру пресечения на заключение под стражу", - сказали в суде. Такое решение принято по ходатайству гособвинения, срок ареста установлен до 11 января, добавили в инстанции.
Замоскворецкий суд столицы рассматривает уголовное дело против Хотина и его предполагаемых подельников о хищении свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра", в 2018 году признанного банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года, находился под домашним арестом. Дело слушается с 2021 года.
Алексей Хотин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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