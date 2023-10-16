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Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало - РИА Новости, 16.10.2023
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16:50 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/yazyk-1903097901.html
Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало
Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало - РИА Новости, 16.10.2023
Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало
Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:50
2023-10-16T16:50
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей Бессарабии. "Молдавский язык больше не должен существовать, потому что его никогда не существовало. Это изобретение Российской Федерации, особенно для Бессарабии, для румынских граждан с территории Бессарабии, чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами", - заявил Чолаку журналистам. Он отметил, что достигнуты предварительные договоренности с Украиной по этому вопросу, премьер Румынии пояснил, что Киев готовит "проекты законодательных поправок", в которых будет прописано, что существует только румынский язык. Чолаку в августе обратился к руководству Украины с требованием признать, что молдавского языка не существует. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html
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в мире, румыния, молдавия
В мире, Румыния, Молдавия
Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало

Премьер Румынии Чолаку: молдавский язык изобрела Россия для жителей Бессарабии

© Depositphotos.com / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Depositphotos.com / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей Бессарабии.
"Молдавский язык больше не должен существовать, потому что его никогда не существовало. Это изобретение Российской Федерации, особенно для Бессарабии, для румынских граждан с территории Бессарабии, чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами", - заявил Чолаку журналистам. Он отметил, что достигнуты предварительные договоренности с Украиной по этому вопросу, премьер Румынии пояснил, что Киев готовит "проекты законодательных поправок", в которых будет прописано, что существует только румынский язык.
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Чолаку в августе обратился к руководству Украины с требованием признать, что молдавского языка не существует.
Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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