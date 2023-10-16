https://ria.ru/20231016/yazyk-1903097901.html

Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало

Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало - РИА Новости, 16.10.2023

Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:50

2023-10-16T16:50

2023-10-16T16:50

в мире

румыния

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152735/44/1527354457_0:188:2001:1313_1920x0_80_0_0_1df15bcfca5a883e23bcea0a9ca259bc.jpg

КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей Бессарабии. "Молдавский язык больше не должен существовать, потому что его никогда не существовало. Это изобретение Российской Федерации, особенно для Бессарабии, для румынских граждан с территории Бессарабии, чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами", - заявил Чолаку журналистам. Он отметил, что достигнуты предварительные договоренности с Украиной по этому вопросу, премьер Румынии пояснил, что Киев готовит "проекты законодательных поправок", в которых будет прописано, что существует только румынский язык. Чолаку в августе обратился к руководству Украины с требованием признать, что молдавского языка не существует. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

румыния

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, румыния, молдавия