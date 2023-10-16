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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком - РИА Новости, 16.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

В городе Хмельницкий прогремели взрывы, передает издание "Суспильне" ("Общественное") в своем Telegram. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T05:04

2023-10-16T05:04

2023-10-16T08:59

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В городе Хмельницкий прогремели взрывы, передает издание "Суспильне" ("Общественное") в своем Telegram."В Хмельницком слышны звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного", — говорится в материале.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черновицкой, Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

хмельницкий (город)

сумская область

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в мире, хмельницкий (город), сумская область, украина