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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком - РИА Новости, 16.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
В городе Хмельницкий прогремели взрывы, передает издание "Суспильне" ("Общественное") в своем Telegram. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T05:04
2023-10-16T05:04
2023-10-16T08:59
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В городе Хмельницкий прогремели взрывы, передает издание "Суспильне" ("Общественное") в своем Telegram."В Хмельницком слышны звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного", — говорится в материале.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черновицкой, Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, хмельницкий (город), сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
"Общественное": в Хмельницком произошли взрывы, объявлена тревога