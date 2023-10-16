https://ria.ru/20231016/vybory-1903200412.html
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов - РИА Новости, 16.10.2023
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов
Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 95,96 процента бюллетеней, но не получает... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:36
2023-10-16T22:36
2023-10-16T23:59
в мире
польша
ярослав качиньский
дональд туск
право и справедливость
матеуш моравецкий
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902864013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd2d09971c0dd02a7083e3abc9d979e8.jpg
ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 95,96 процента бюллетеней, но не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость". При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.На прошедших выборах зафиксировали рекордную явку, которая, по промежуточным данным Государственной избирательной комиссии, составила более 73 процентов.Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
https://ria.ru/20231016/nakazanie-1902958777.html
https://ria.ru/20231015/poland-1902948469.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902864013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9244cd7cb7eecd5ab2e0c0abcd6ad8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость, матеуш моравецкий, европейский совет
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Право и справедливость, Матеуш Моравецкий, Европейский совет
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов
На парламентских выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98%
ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 95,96 процента бюллетеней, но не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.
Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:
1."Право и справедливость" набирает 35,98 процента голосов;
2.Праволиберальная "Гражданская коалиция" — 30,17 процента;
3.Центристский "Третий путь" — 14,44 процента;
4."Левые" — 8,48 процента;
5.Коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,17 процента.
Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость".
"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины
При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий
, так и лидер оппозиции Дональд Туск
— уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.
На прошедших выборах зафиксировали рекордную явку, которая, по промежуточным данным Государственной избирательной комиссии, составила более 73 процентов.
Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.
Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.
Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
В Польше два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе