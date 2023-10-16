https://ria.ru/20231016/vybory-1903200412.html

На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов

На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов - РИА Новости, 16.10.2023

На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов

Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 95,96 процента бюллетеней, но не получает... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T22:36

2023-10-16T22:36

2023-10-16T23:59

в мире

польша

ярослав качиньский

дональд туск

право и справедливость

матеуш моравецкий

европейский совет

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ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 95,96 процента бюллетеней, но не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость". При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.На прошедших выборах зафиксировали рекордную явку, которая, по промежуточным данным Государственной избирательной комиссии, составила более 73 процентов.Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.

https://ria.ru/20231016/nakazanie-1902958777.html

https://ria.ru/20231015/poland-1902948469.html

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в мире, польша, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость, матеуш моравецкий, европейский совет