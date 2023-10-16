Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 16.10.2023 (обновлено: 23:59 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/vybory-1903200412.html
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов - РИА Новости, 16.10.2023
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов
Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 95,96 процента бюллетеней, но не получает... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:36
2023-10-16T23:59
в мире
польша
ярослав качиньский
дональд туск
право и справедливость
матеуш моравецкий
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902864013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd2d09971c0dd02a7083e3abc9d979e8.jpg
ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 95,96 процента бюллетеней, но не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость". При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.На прошедших выборах зафиксировали рекордную явку, которая, по промежуточным данным Государственной избирательной комиссии, составила более 73 процентов.Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
https://ria.ru/20231016/nakazanie-1902958777.html
https://ria.ru/20231015/poland-1902948469.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902864013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9244cd7cb7eecd5ab2e0c0abcd6ad8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость, матеуш моравецкий, европейский совет
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Право и справедливость, Матеуш Моравецкий, Европейский совет
На выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98 процентов

На парламентских выборах в Польше лидирует партия PiS с результатом 35,98%

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 95,96 процента бюллетеней, но не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.
Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:
  1. 1.
    "Право и справедливость" набирает 35,98 процента голосов;
  2. 2.
    Праволиберальная "Гражданская коалиция" — 30,17 процента;
  3. 3.
    Центристский "Третий путь" — 14,44 процента;
  4. 4.
    "Левые" — 8,48 процента;
  5. 5.
    Коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,17 процента.
Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость".
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины
Вчера, 00:50
При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.
На прошедших выборах зафиксировали рекордную явку, которая, по промежуточным данным Государственной избирательной комиссии, составила более 73 процентов.
Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.
Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.
Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В Польше два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
15 октября, 22:14
 
В миреПольшаЯрослав КачиньскийДональд ТускПраво и справедливостьМатеуш МоравецкийЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала