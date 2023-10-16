https://ria.ru/20231016/vybory-1902967702.html
В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента
В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента - РИА Новости, 16.10.2023
В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента
Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T04:16
2023-10-16T04:16
2023-10-16T09:23
эквадор
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902988889_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_e3f0f7e8b1cf68f93db7b66a3156c161.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт."На данный момент по итогам подсчета более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес – 47,71%. Эти данные… необратимы, у Эквадора президент Даниэль Нобоа", - сказала она.Заявление Атамаинт транслировалось в Twitter национального избирательного совета.
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902988889_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_56dadb7f751899080045a2e4cec31dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эквадор, в мире
В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента
ЦИК: выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт.
"На данный момент по итогам подсчета более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес – 47,71%. Эти данные… необратимы, у Эквадора президент Даниэль Нобоа", - сказала она.
Процедура выборов президента Эквадора
Заявление Атамаинт транслировалось в Twitter национального избирательного совета.