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В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента - РИА Новости, 16.10.2023
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04:16 16.10.2023 (обновлено: 09:23 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/vybory-1902967702.html
В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента
В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента - РИА Новости, 16.10.2023
В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента
Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T04:16
2023-10-16T09:23
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт."На данный момент по итогам подсчета более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес – 47,71%. Эти данные… необратимы, у Эквадора президент Даниэль Нобоа", - сказала она.Заявление Атамаинт транслировалось в Twitter национального избирательного совета.
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эквадор, в мире
Эквадор, В мире
В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента

ЦИК: выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа

© AP Photo / Martin MejiaКандидат в президенты Эквадора от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа
Кандидат в президенты Эквадора от альянса Национальное демократическое действие Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Кандидат в президенты Эквадора от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт.
"На данный момент по итогам подсчета более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес – 47,71%. Эти данные… необратимы, у Эквадора президент Даниэль Нобоа", - сказала она.
Сотрудники Национального избирательного совета во время подготовки к президентским выборам в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Процедура выборов президента Эквадора
20 августа, 01:29
Заявление Атамаинт транслировалось в Twitter национального избирательного совета.
 
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