https://ria.ru/20231016/vybory-1902967702.html

В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента

В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента - РИА Новости, 16.10.2023

В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента

Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T04:16

2023-10-16T04:16

2023-10-16T09:23

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт."На данный момент по итогам подсчета более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес – 47,71%. Эти данные… необратимы, у Эквадора президент Даниэль Нобоа", - сказала она.Заявление Атамаинт транслировалось в Twitter национального избирательного совета.

https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html

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