https://ria.ru/20231016/vsu-1903101477.html

В Киеве заявили об увеличении численности ВСУ на 40 процентов с 2021 года

В Киеве заявили об увеличении численности ВСУ на 40 процентов с 2021 года - РИА Новости, 16.10.2023

В Киеве заявили об увеличении численности ВСУ на 40 процентов с 2021 года

Численность военнослужащих ВСУ по сравнению с 2021 годом увеличилась на 40%, за этот же период количество женщин в рядах украинских войск выросло до 43 тысяч,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:02

2023-10-16T17:02

2023-10-16T17:02

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Численность военнослужащих ВСУ по сравнению с 2021 годом увеличилась на 40%, за этот же период количество женщин в рядах украинских войск выросло до 43 тысяч, заявили в понедельник в минобороны страны. На прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что сотни тысяч украинских граждан пытаются избежать мобилизации, придумывая различные причины, власти страны готовят изменения в нормативно-правовые акты для урегулирования этого вопроса. "Численность военнослужащих ВСУ увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч - сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны Украины в соцсети. При этом конкретные цифры военнослужащих в украинском оборонном ведомстве не называют. В мае прошлого года на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в планах Киева мобилизовать миллион человек. В ведомстве отметили, что раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медиков, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров. Сейчас они могут быть и пулеметчиками, и снайперами, и командирами БМП. "Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов", - добавили в ведомстве. С 1 октября, согласно постановлению украинского правительства, женщины-медики на Украине должны встать на воинский учет. На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20231016/plennyy-1903016356.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр