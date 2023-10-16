https://ria.ru/20231016/vsu-1903101477.html
В Киеве заявили об увеличении численности ВСУ на 40 процентов с 2021 года
В Киеве заявили об увеличении численности ВСУ на 40 процентов с 2021 года - РИА Новости, 16.10.2023
В Киеве заявили об увеличении численности ВСУ на 40 процентов с 2021 года
Численность военнослужащих ВСУ по сравнению с 2021 годом увеличилась на 40%, за этот же период количество женщин в рядах украинских войск выросло до 43 тысяч,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:02
2023-10-16T17:02
2023-10-16T17:02
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Численность военнослужащих ВСУ по сравнению с 2021 годом увеличилась на 40%, за этот же период количество женщин в рядах украинских войск выросло до 43 тысяч, заявили в понедельник в минобороны страны. На прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что сотни тысяч украинских граждан пытаются избежать мобилизации, придумывая различные причины, власти страны готовят изменения в нормативно-правовые акты для урегулирования этого вопроса. "Численность военнослужащих ВСУ увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч - сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны Украины в соцсети. При этом конкретные цифры военнослужащих в украинском оборонном ведомстве не называют. В мае прошлого года на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в планах Киева мобилизовать миллион человек. В ведомстве отметили, что раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медиков, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров. Сейчас они могут быть и пулеметчиками, и снайперами, и командирами БМП. "Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов", - добавили в ведомстве. С 1 октября, согласно постановлению украинского правительства, женщины-медики на Украине должны встать на воинский учет. На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20231016/plennyy-1903016356.html
https://ria.ru/20231016/snaypery-1902966738.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили об увеличении численности ВСУ на 40 процентов с 2021 года
Минобороны Украины: численность ВСУ с 2021 года выросла на 40 процентов
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Численность военнослужащих ВСУ по сравнению с 2021 годом увеличилась на 40%, за этот же период количество женщин в рядах украинских войск выросло до 43 тысяч, заявили в понедельник в минобороны страны.
На прошлой неделе заместитель министра обороны Украины
Наталья Калмыкова заявила, что сотни тысяч украинских граждан пытаются избежать мобилизации, придумывая различные причины, власти страны готовят изменения в нормативно-правовые акты для урегулирования этого вопроса.
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде
"Численность военнослужащих ВСУ увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч - сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны Украины в соцсети. При этом конкретные цифры военнослужащих в украинском оборонном ведомстве не называют. В мае прошлого года на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников
заявлял, что в планах Киева мобилизовать миллион человек.
В ведомстве отметили, что раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медиков, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров. Сейчас они могут быть и пулеметчиками, и снайперами, и командирами БМП. "Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов", - добавили в ведомстве. С 1 октября, согласно постановлению украинского правительства, женщины-медики на Украине должны встать на воинский учет.
На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов