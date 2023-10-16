https://ria.ru/20231016/vsu-1903078839.html

Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей

Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей - РИА Новости, 16.10.2023

Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:37

2023-10-16T15:37

2023-10-16T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. По версии следствия, с 15 марта по 4 апреля 2022 года 45-летний командир роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Леонид Онупко обеспечивал круговое блокирование территории Мариуполя с применением огнестрельного оружия, препятствуя свободному выходу мирного гражданского населения из города. Выполняя его приказы, военнослужащие расстреляли 10 человек. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Онупко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Онупко судили по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20231012/prigovor-1902325213.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр