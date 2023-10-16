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Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/vsu-1903078839.html
Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей
Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей - РИА Новости, 16.10.2023
Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:37
2023-10-16T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. По версии следствия, с 15 марта по 4 апреля 2022 года 45-летний командир роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Леонид Онупко обеспечивал круговое блокирование территории Мариуполя с применением огнестрельного оружия, препятствуя свободному выходу мирного гражданского населения из города. Выполняя его приказы, военнослужащие расстреляли 10 человек. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Онупко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Онупко судили по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей

Украинский морпех Онупко получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
По версии следствия, с 15 марта по 4 апреля 2022 года 45-летний командир роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Леонид Онупко обеспечивал круговое блокирование территории Мариуполя с применением огнестрельного оружия, препятствуя свободному выходу мирного гражданского населения из города. Выполняя его приказы, военнослужащие расстреляли 10 человек.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Онупко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Онупко судили по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Морпех ВСУ Андрей Скорин в Верховном суде ДНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя
12 октября, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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