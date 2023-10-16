https://ria.ru/20231016/vstrechi-1903109691.html

В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями

В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями - РИА Новости, 16.10.2023

В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями

Более 2600 жителей Ярославской области приняли участие во встречах с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые регулярно... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:29

2023-10-16T17:29

2023-10-16T17:29

ярославская область

общество

ярославская область

ростовский район

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Более 2600 жителей Ярославской области приняли участие во встречах с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые регулярно проводятся по поручению губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, с 1 июля по 30 сентября во всех районах и городских округах Ярославской области состоялось 72 мероприятия, участие в которых приняли более 2600 человек. "Это востребованный и крайне эффективный формат, который позволяет оперативно решать многие волнующие жителей вопросы. Все поручения по итогам встреч находятся на контроле. Поэтому обязательно будем продолжать эту практику", - цитирует пресс-служба областного правительства Евраева. В числе наиболее волнующих жителей региона тем, как сообщает правительство области, – ЖКХ, благоустройство, ремонт дорог, здравоохранение, транспорт и безопасность. В ходе встреч в адрес руководителей органов власти поступил 861 вопрос. Из них порядка 400 были взяты в работу, по 301 даны подробные разъяснения. Оперативно решено более 130 волнующих жителей региона проблем. В частности, восстановлено уличное освещение в поселке Поречье-Рыбное Ростовского района, очищена ливневая канализация на улице Труфанова в Ярославле, приобретен новый школьный автобус для Козской школы Первомайского района, отремонтирован колодец в деревне Заречье Угличского района, открыта детско-спортивная площадка в селе Лахость Гаврилов-Ямского района. По поручению губернатора практика проведения встреч представителей власти с жителями региона будет продолжена. График мероприятий на IV квартал 2023 года размещен на странице министерства социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций на портале правительства Ярославской области.

https://ria.ru/20231009/dorogi-1901618821.html

https://ria.ru/20230926/zarplaty-1898773373.html

ярославская область

ростовский район

ярославль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, ростовский район, ярославль