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В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями - РИА Новости, 16.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:29 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/vstrechi-1903109691.html
В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями
В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями - РИА Новости, 16.10.2023
В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями
Более 2600 жителей Ярославской области приняли участие во встречах с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые регулярно... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:29
2023-10-16T17:29
ярославская область
общество
ярославская область
ростовский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Более 2600 жителей Ярославской области приняли участие во встречах с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые регулярно проводятся по поручению губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, с 1 июля по 30 сентября во всех районах и городских округах Ярославской области состоялось 72 мероприятия, участие в которых приняли более 2600 человек. "Это востребованный и крайне эффективный формат, который позволяет оперативно решать многие волнующие жителей вопросы. Все поручения по итогам встреч находятся на контроле. Поэтому обязательно будем продолжать эту практику", - цитирует пресс-служба областного правительства Евраева. В числе наиболее волнующих жителей региона тем, как сообщает правительство области, – ЖКХ, благоустройство, ремонт дорог, здравоохранение, транспорт и безопасность. В ходе встреч в адрес руководителей органов власти поступил 861 вопрос. Из них порядка 400 были взяты в работу, по 301 даны подробные разъяснения. Оперативно решено более 130 волнующих жителей региона проблем. В частности, восстановлено уличное освещение в поселке Поречье-Рыбное Ростовского района, очищена ливневая канализация на улице Труфанова в Ярославле, приобретен новый школьный автобус для Козской школы Первомайского района, отремонтирован колодец в деревне Заречье Угличского района, открыта детско-спортивная площадка в селе Лахость Гаврилов-Ямского района. По поручению губернатора практика проведения встреч представителей власти с жителями региона будет продолжена. График мероприятий на IV квартал 2023 года размещен на странице министерства социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций на портале правительства Ярославской области.
https://ria.ru/20231009/dorogi-1901618821.html
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общество, ярославская область, ростовский район, ярославль
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Ростовский район, Ярославль

В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Более 2600 жителей Ярославской области приняли участие во встречах с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые регулярно проводятся по поручению губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, с 1 июля по 30 сентября во всех районах и городских округах Ярославской области состоялось 72 мероприятия, участие в которых приняли более 2600 человек.
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9 октября, 21:17
«
"Это востребованный и крайне эффективный формат, который позволяет оперативно решать многие волнующие жителей вопросы. Все поручения по итогам встреч находятся на контроле. Поэтому обязательно будем продолжать эту практику", - цитирует пресс-служба областного правительства Евраева.
В числе наиболее волнующих жителей региона тем, как сообщает правительство области, – ЖКХ, благоустройство, ремонт дорог, здравоохранение, транспорт и безопасность. В ходе встреч в адрес руководителей органов власти поступил 861 вопрос. Из них порядка 400 были взяты в работу, по 301 даны подробные разъяснения. Оперативно решено более 130 волнующих жителей региона проблем. В частности, восстановлено уличное освещение в поселке Поречье-Рыбное Ростовского района, очищена ливневая канализация на улице Труфанова в Ярославле, приобретен новый школьный автобус для Козской школы Первомайского района, отремонтирован колодец в деревне Заречье Угличского района, открыта детско-спортивная площадка в селе Лахость Гаврилов-Ямского района.
По поручению губернатора практика проведения встреч представителей власти с жителями региона будет продолжена. График мероприятий на IV квартал 2023 года размещен на странице министерства социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций на портале правительства Ярославской области.
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