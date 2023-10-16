https://ria.ru/20231016/vstrecha-1902996397.html

Россия не позволила США сорвать встречу "ядерной пятерки", заявили в МИД

Россия не позволила США сорвать встречу "ядерной пятерки", заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023

Россия не позволила США сорвать встречу "ядерной пятерки", заявили в МИД

Россия не позволила США сорвать встречу в формате "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, несмотря на то, что Вашингтон не выдал визы двум российским дипломатам, заявил... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:04

2023-10-16T10:04

2023-10-16T10:04

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия не позволила США сорвать встречу в формате "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, несмотря на то, что Вашингтон не выдал визы двум российским дипломатам, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил РИА Новости, что Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча на уровне экспертов планировалась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Заседания Первого комитета в данный момент проходят в штаб-квартире ООН. Ермаков указал, что США не выдали визы главе делегации России и еще одному российскому дипломату для участия во встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке. "Тем не менее мы не позволили американцам сорвать первую же встречу под нашим координаторством, к которому относимся самым серьезным образом и со всей ответственностью. Как и задумывалось, провели мероприятие на площадке ООН, но понизили его статус до рабочего "пристрелочного" контакта", - сказал Ермаков. По его словам, дискуссия была посвящена параметрам выстраивания работы в "пятерке" на период выполнения Россией "упомянутых функций". "Состоялся обмен мнениями на этот счет. Довели до коллег подходы, которых намерены придерживаться в рамках данного формата", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20231016/khoddlya-1902984141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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