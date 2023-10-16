https://ria.ru/20231016/vstrecha-1902996397.html
Россия не позволила США сорвать встречу "ядерной пятерки", заявили в МИД
Россия не позволила США сорвать встречу "ядерной пятерки", заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Россия не позволила США сорвать встречу "ядерной пятерки", заявили в МИД
Россия не позволила США сорвать встречу в формате "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, несмотря на то, что Вашингтон не выдал визы двум российским дипломатам, заявил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:04
2023-10-16T10:04
2023-10-16T10:04
в мире
россия
нью-йорк (город)
сша
владимир ермаков
сергей рябков
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия не позволила США сорвать встречу в формате "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, несмотря на то, что Вашингтон не выдал визы двум российским дипломатам, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил РИА Новости, что Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча на уровне экспертов планировалась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Заседания Первого комитета в данный момент проходят в штаб-квартире ООН. Ермаков указал, что США не выдали визы главе делегации России и еще одному российскому дипломату для участия во встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке. "Тем не менее мы не позволили американцам сорвать первую же встречу под нашим координаторством, к которому относимся самым серьезным образом и со всей ответственностью. Как и задумывалось, провели мероприятие на площадке ООН, но понизили его статус до рабочего "пристрелочного" контакта", - сказал Ермаков. По его словам, дискуссия была посвящена параметрам выстраивания работы в "пятерке" на период выполнения Россией "упомянутых функций". "Состоялся обмен мнениями на этот счет. Довели до коллег подходы, которых намерены придерживаться в рамках данного формата", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20231016/khoddlya-1902984141.html
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город), сша, владимир ермаков, сергей рябков, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Владимир Ермаков, Сергей Рябков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия не позволила США сорвать встречу "ядерной пятерки", заявили в МИД
МИД: Россия не позволила США сорвать встречу "ядерной пятерки" в Нью-Йорке
ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия не позволила США сорвать встречу в формате "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, несмотря на то, что Вашингтон не выдал визы двум российским дипломатам, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
ранее сообщил РИА Новости, что Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча на уровне экспертов планировалась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН
в Нью-Йорке
. Заседания Первого комитета в данный момент проходят в штаб-квартире ООН. Ермаков указал, что США
не выдали визы главе делегации России и еще одному российскому дипломату для участия во встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке.
"Тем не менее мы не позволили американцам сорвать первую же встречу под нашим координаторством, к которому относимся самым серьезным образом и со всей ответственностью. Как и задумывалось, провели мероприятие на площадке ООН, но понизили его статус до рабочего "пристрелочного" контакта", - сказал Ермаков.
По его словам, дискуссия была посвящена параметрам выстраивания работы в "пятерке" на период выполнения Россией "упомянутых функций". "Состоялся обмен мнениями на этот счет. Довели до коллег подходы, которых намерены придерживаться в рамках данного формата", - отметил дипломат.
Уже начали. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине