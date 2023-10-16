https://ria.ru/20231016/volgogradets-1903185575.html
Волгоградца, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу, осудили
Волгоградца, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу, осудили - РИА Новости, 16.10.2023
Волгоградца, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу, осудили
Суд в Волгограде приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину, который убил соседа и отрезал у него ягодицу, чтобы съесть ее, сообщает в понедельник... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:40
2023-10-16T20:40
2023-10-16T20:40
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ВОЛГОГРАД, 16 окт - РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину, который убил соседа и отрезал у него ягодицу, чтобы съесть ее, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. По информации суда, 7 января житель Волгограда со своей девушкой и соседом распивали спиртное. В какой-то момент девушка покинула компанию, а ее приятель из ревности набросился на своего собутыльника. По данным ведомства, он ударил его ножом более 40 раз, мужчина скончался. Отмечается, что после совершения убийства преступник отрезал у своей жертвы ягодицу, чтобы ее съесть. Также он разгромил квартиру убитого. Ведомство сообщает, что на суде обвиняемый пытался объяснить свои действия алкогольным опьянением. В понедельник Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал его виновным в убийстве и порче имущества. "Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима', - говорится в сообщении суда.
https://ria.ru/20231012/ubiystvo-1902585535.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
Волгоградца, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу, осудили
Суд дал 11 лет волгоградцу, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу
ВОЛГОГРАД, 16 окт - РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину, который убил соседа и отрезал у него ягодицу, чтобы съесть ее, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
По информации суда, 7 января житель Волгограда со своей девушкой и соседом распивали спиртное. В какой-то момент девушка покинула компанию, а ее приятель из ревности набросился на своего собутыльника. По данным ведомства, он ударил его ножом более 40 раз, мужчина скончался. Отмечается, что после совершения убийства преступник отрезал у своей жертвы ягодицу, чтобы ее съесть. Также он разгромил квартиру убитого.
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Ведомство сообщает, что на суде обвиняемый пытался объяснить свои действия алкогольным опьянением.
В понедельник Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал его виновным в убийстве и порче имущества.
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"Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима', - говорится в сообщении суда.
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