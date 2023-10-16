https://ria.ru/20231016/volgograd-1903019410.html

Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде

Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде - РИА Новости, 16.10.2023

Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде

Новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Волгограде готов к приему первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:57

2023-10-16T11:57

2023-10-16T11:57

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 16 окт - РИА Новости. Новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Волгограде готов к приему первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области. "Построенный с нуля радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера с уникальным оборудованием, позволяющим использовать методы лучевой терапии уровня федеральных и европейских центров, начал работу в Волгоградской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор региона Андрей Бочаров побывал на объекте и оценил готовность медучреждения к приему первых пациентов. Здесь организованы залы с лучевыми каньонами, кабинет компьютерной томографии, палаты. "Мы централизовали все, что связано с терапевтической, радиотерапевтической службами — все пациенты могут получить самое современное в мире лечение. Волгоградская область обеспечена всем необходимым оборудованием по всем мировым меркам", - цитирует администрация Бочарова в сообщении. По словам губернатора, благодаря новому корпусу в области ликвидирована очередь на проведение этого типа лечения, кроме того диспансер готов принимать пациентов из других регионов.

https://ria.ru/20230908/programma-1894999043.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волгоград, андрей бочаров