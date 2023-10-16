Рейтинг@Mail.ru
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
 
11:57 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/volgograd-1903019410.html
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде - РИА Новости, 16.10.2023
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде
Новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Волгограде готов к приему первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:57
2023-10-16T11:57
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903020209_0:20:1488:857_1920x0_80_0_0_4f888c30be08d7a34f5b94c10dec0ab5.jpg
ВОЛГОГРАД, 16 окт - РИА Новости. Новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Волгограде готов к приему первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области. "Построенный с нуля радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера с уникальным оборудованием, позволяющим использовать методы лучевой терапии уровня федеральных и европейских центров, начал работу в Волгоградской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор региона Андрей Бочаров побывал на объекте и оценил готовность медучреждения к приему первых пациентов. Здесь организованы залы с лучевыми каньонами, кабинет компьютерной томографии, палаты. "Мы централизовали все, что связано с терапевтической, радиотерапевтической службами — все пациенты могут получить самое современное в мире лечение. Волгоградская область обеспечена всем необходимым оборудованием по всем мировым меркам", - цитирует администрация Бочарова в сообщении. По словам губернатора, благодаря новому корпусу в области ликвидирована очередь на проведение этого типа лечения, кроме того диспансер готов принимать пациентов из других регионов.
https://ria.ru/20230908/programma-1894999043.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903020209_160:0:1483:992_1920x0_80_0_0_90b085faa33506a0f33fd3fb1750a6f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров

Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде

CC BY 4.0 / администрация Волгоградской области (cropped) / Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
CC BY 4.0 / администрация Волгоградской области (cropped) /
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 16 окт - РИА Новости. Новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Волгограде готов к приему первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Построенный с нуля радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера с уникальным оборудованием, позволяющим использовать методы лучевой терапии уровня федеральных и европейских центров, начал работу в Волгоградской области", - говорится в сообщении.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов
8 сентября, 14:39
Отмечается, что губернатор региона Андрей Бочаров побывал на объекте и оценил готовность медучреждения к приему первых пациентов. Здесь организованы залы с лучевыми каньонами, кабинет компьютерной томографии, палаты.
"Мы централизовали все, что связано с терапевтической, радиотерапевтической службами — все пациенты могут получить самое современное в мире лечение. Волгоградская область обеспечена всем необходимым оборудованием по всем мировым меркам", - цитирует администрация Бочарова в сообщении.
По словам губернатора, благодаря новому корпусу в области ликвидирована очередь на проведение этого типа лечения, кроме того диспансер готов принимать пациентов из других регионов.
 
Волгоградская областьВолгоградАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала