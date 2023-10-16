https://ria.ru/20231016/volgograd-1903019410.html
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде - РИА Новости, 16.10.2023
Новый радиокорпус начал работу в онкодиспансере в Волгограде
Новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Волгограде готов к приему первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:57
2023-10-16T11:57
2023-10-16T11:57
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 16 окт - РИА Новости. Новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Волгограде готов к приему первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области. "Построенный с нуля радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера с уникальным оборудованием, позволяющим использовать методы лучевой терапии уровня федеральных и европейских центров, начал работу в Волгоградской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор региона Андрей Бочаров побывал на объекте и оценил готовность медучреждения к приему первых пациентов. Здесь организованы залы с лучевыми каньонами, кабинет компьютерной томографии, палаты. "Мы централизовали все, что связано с терапевтической, радиотерапевтической службами — все пациенты могут получить самое современное в мире лечение. Волгоградская область обеспечена всем необходимым оборудованием по всем мировым меркам", - цитирует администрация Бочарова в сообщении. По словам губернатора, благодаря новому корпусу в области ликвидирована очередь на проведение этого типа лечения, кроме того диспансер готов принимать пациентов из других регионов.
https://ria.ru/20230908/programma-1894999043.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров
ВОЛГОГРАД, 16 окт - РИА Новости. Новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Волгограде готов к приему первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Построенный с нуля радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера с уникальным оборудованием, позволяющим использовать методы лучевой терапии уровня федеральных и европейских центров, начал работу в Волгоградской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что губернатор региона Андрей Бочаров
побывал на объекте и оценил готовность медучреждения к приему первых пациентов. Здесь организованы залы с лучевыми каньонами, кабинет компьютерной томографии, палаты.
"Мы централизовали все, что связано с терапевтической, радиотерапевтической службами — все пациенты могут получить самое современное в мире лечение. Волгоградская область обеспечена всем необходимым оборудованием по всем мировым меркам", - цитирует администрация Бочарова в сообщении.
По словам губернатора, благодаря новому корпусу в области ликвидирована очередь на проведение этого типа лечения, кроме того диспансер готов принимать пациентов из других регионов.