https://ria.ru/20231016/voennye-1903186044.html
СМИ: США отобрали две тысячи военных для возможной переброски в Израиль
СМИ: США отобрали две тысячи военных для возможной переброски в Израиль - РИА Новости, 16.10.2023
СМИ: США отобрали две тысячи военных для возможной переброски в Израиль
США отобрали около 2 тысяч военных для возможной переброски в Израиль, сообщает газета Wall Street Journal на фоне заявлений Белого дома об отсутствии планов по РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:44
2023-10-16T20:44
2023-10-16T22:40
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США отобрали около 2 тысяч военных для возможной переброски в Израиль, сообщает газета Wall Street Journal на фоне заявлений Белого дома об отсутствии планов по отправке военнослужащих в регион."Военные США отобрали порядка 2000 военнослужащих с целью подготовки к возможной отправке для помощи Израилю", - пишет издание со ссылкой на оборонные источники.Отмечается, что задачами военных станут "консультационные" миссии, а также медицинская поддержка. Прямое участие американских военных в боевых действиях, по данным газеты, не планируется.Ранее представители американских властей неоднократно заявляли, что у США нет планов отправки своих военнослужащих в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/plennye-1903198196.html
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, оон, хамас
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС
СМИ: США отобрали две тысячи военных для возможной переброски в Израиль
WSJ: США отобрали две тысячи военных для возможной переброски в Израиль
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости.
США отобрали около 2 тысяч военных для возможной переброски в Израиль, сообщает
газета Wall Street Journal на фоне заявлений Белого дома об отсутствии планов по отправке военнослужащих в регион.
«
"Военные США отобрали порядка 2000 военнослужащих с целью подготовки к возможной отправке для помощи Израилю", - пишет издание со ссылкой на оборонные источники.
ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие
Отмечается, что задачами военных станут "консультационные" миссии, а также медицинская поддержка. Прямое участие американских военных в боевых действиях, по данным газеты, не планируется.
Ранее представители американских властей неоднократно заявляли, что у США нет планов отправки своих военнослужащих в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Исламский джихад" сообщил об ударах по израильским городам
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Санчес: конфликт в Израиле надо решать лишь по формуле двух государств