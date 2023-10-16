https://ria.ru/20231016/vodka-1903186271.html
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку - РИА Новости, 16.10.2023
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, коньяк и бренди, следует из проекта приказа, опубликованного на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:48
2023-10-16T20:48
2023-10-16T21:13
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, коньяк и бренди, следует из проекта приказа, опубликованного на портале правовой информации."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации <...> "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов", — говорится в тексте.Согласно проекту, с 1 января 2024 года МРЦ на водку объемом 0,5 литра планируется повысить до 299 рублей с 281, на коньяк — до 556 рублей с 517, на бренди — до 403 рублей с 375. Кроме того, предлагается установить минимальную стоимость рома — 403 рубля за полулитровую бутылку. Согласно пояснительной записке, индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше девяти процентов, а также ростом затрат на ее производство. Минимальные розничные цены — инструмент борьбы с дешевым контрафактом. Их устанавливают на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. При этом учитываются затраты на производство, минимальная рентабельность и налоги.
https://ria.ru/20231012/vino-1902304786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк и бренди
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, коньяк и бренди, следует из проекта
приказа, опубликованного на портале правовой информации.
«
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации <...> "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов", — говорится в тексте.
Согласно проекту, с 1 января 2024 года МРЦ на водку объемом 0,5 литра планируется повысить до 299 рублей с 281, на коньяк — до 556 рублей с 517, на бренди — до 403 рублей с 375. Кроме того, предлагается установить минимальную стоимость рома — 403 рубля за полулитровую бутылку.
Согласно пояснительной записке, индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше девяти процентов, а также ростом затрат на ее производство.
Минимальные розничные цены — инструмент борьбы с дешевым контрафактом. Их устанавливают на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. При этом учитываются затраты на производство, минимальная рентабельность и налоги.
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