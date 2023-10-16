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США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам - РИА Новости, 16.10.2023
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10:08 16.10.2023 (обновлено: 11:44 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/viza-1902997139.html
США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам
США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам - РИА Новости, 16.10.2023
США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам
США не выдали визы двум членам российской делегации на встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, заявил в интервью журналистам директор департамента по вопросам... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:08
2023-10-16T11:44
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ООН, 16 окт — РИА Новости. США не выдали визы двум членам российской делегации на встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, заявил в интервью журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков. "Наша команда, командированная на мероприятие "пятерки", недосчиталась двух дипломатов, включая главу делегации", — сказал он.Как сообщил ранее замглавы МИД Сергей Рябков, Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "пятерки". Ближайшую встречу планировали провести на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ермаков возглавляет российскую делегацию в этот комитете, который занимается вопросами разоружения."Встреча "ядерной пятерки", которая с согласия всех стран-участниц, включая США, была традиционно запланирована к проведению в Нью-Йорке, &lt;...&gt; оказалась под угрозой отмены ввиду возмутительного и абсолютно неприемлемого поведения Вашингтона, связанного с невыдачей виз российским экспертам", — отметил директор департамента.По его словам, Москва рассматривает это как целенаправленную попытку США "подорвать координаторство России", причем сразу же после перехода к ней соответствующих функций в этом формате. Вашингтон, как полагает Ермаков, не хочет, чтобы "содержание работы сдвинулось в сторону от американских приоритетов".
https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html
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россия, сша, нью-йорк (город), владимир ермаков, сергей рябков, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, США, Нью-Йорк (город), Владимир Ермаков, Сергей Рябков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам

США не дали визу главе делегации России для участия во встрече "ядерной пятерки"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ООН, 16 окт — РИА Новости. США не выдали визы двум членам российской делегации на встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, заявил в интервью журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
"Наша команда, командированная на мероприятие "пятерки", недосчиталась двух дипломатов, включая главу делегации", — сказал он.
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC
Вчера, 01:31
Как сообщил ранее замглавы МИД Сергей Рябков, Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "пятерки". Ближайшую встречу планировали провести на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ермаков возглавляет российскую делегацию в этот комитете, который занимается вопросами разоружения.
"Встреча "ядерной пятерки", которая с согласия всех стран-участниц, включая США, была традиционно запланирована к проведению в Нью-Йорке, <...> оказалась под угрозой отмены ввиду возмутительного и абсолютно неприемлемого поведения Вашингтона, связанного с невыдачей виз российским экспертам", — отметил директор департамента.
По его словам, Москва рассматривает это как целенаправленную попытку США "подорвать координаторство России", причем сразу же после перехода к ней соответствующих функций в этом формате. Вашингтон, как полагает Ермаков, не хочет, чтобы "содержание работы сдвинулось в сторону от американских приоритетов".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Рябков рассказал о встрече "ядерной пятерки"
13 октября, 16:50
 
РоссияСШАНью-Йорк (город)Владимир ЕрмаковСергей РябковГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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