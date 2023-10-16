https://ria.ru/20231016/viza-1902997139.html

США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам

США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам - РИА Новости, 16.10.2023

США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам

США не выдали визы двум членам российской делегации на встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, заявил в интервью журналистам директор департамента по вопросам... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:08

2023-10-16T10:08

2023-10-16T11:44

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ООН, 16 окт — РИА Новости. США не выдали визы двум членам российской делегации на встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, заявил в интервью журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков. "Наша команда, командированная на мероприятие "пятерки", недосчиталась двух дипломатов, включая главу делегации", — сказал он.Как сообщил ранее замглавы МИД Сергей Рябков, Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "пятерки". Ближайшую встречу планировали провести на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ермаков возглавляет российскую делегацию в этот комитете, который занимается вопросами разоружения."Встреча "ядерной пятерки", которая с согласия всех стран-участниц, включая США, была традиционно запланирована к проведению в Нью-Йорке, <...> оказалась под угрозой отмены ввиду возмутительного и абсолютно неприемлемого поведения Вашингтона, связанного с невыдачей виз российским экспертам", — отметил директор департамента.По его словам, Москва рассматривает это как целенаправленную попытку США "подорвать координаторство России", причем сразу же после перехода к ней соответствующих функций в этом формате. Вашингтон, как полагает Ермаков, не хочет, чтобы "содержание работы сдвинулось в сторону от американских приоритетов".

https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html

https://ria.ru/20231013/ryabkov-1902597560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, нью-йорк (город), владимир ермаков, сергей рябков, генеральная ассамблея оон, оон, в мире