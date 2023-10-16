США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам
США не дали визу главе делегации России для участия во встрече "ядерной пятерки"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
ООН, 16 окт — РИА Новости. США не выдали визы двум членам российской делегации на встрече "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, заявил в интервью журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
"Наша команда, командированная на мероприятие "пятерки", недосчиталась двух дипломатов, включая главу делегации", — сказал он.
Как сообщил ранее замглавы МИД Сергей Рябков, Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "пятерки". Ближайшую встречу планировали провести на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ермаков возглавляет российскую делегацию в этот комитете, который занимается вопросами разоружения.
"Встреча "ядерной пятерки", которая с согласия всех стран-участниц, включая США, была традиционно запланирована к проведению в Нью-Йорке, <...> оказалась под угрозой отмены ввиду возмутительного и абсолютно неприемлемого поведения Вашингтона, связанного с невыдачей виз российским экспертам", — отметил директор департамента.
По его словам, Москва рассматривает это как целенаправленную попытку США "подорвать координаторство России", причем сразу же после перехода к ней соответствующих функций в этом формате. Вашингтон, как полагает Ермаков, не хочет, чтобы "содержание работы сдвинулось в сторону от американских приоритетов".