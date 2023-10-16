Рейтинг@Mail.ru
В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/vinodely-1903063036.html
В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией
В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией - РИА Новости, 16.10.2023
В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией
Восемнадцать французских виноделов приехали в Москву, подтвердив тем самым свое желание продолжить сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:33
2023-10-16T14:33
экономика
москва
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597568253_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae5263e182b4bb6bc13914e5025cb2f4.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Восемнадцать французских виноделов приехали в Москву, подтвердив тем самым свое желание продолжить сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. "Такое количество профессионалов - 18 виноделов из Франции - впервые за последний год приехало в РФ. Тем самым ... они еще раз подтвердили свое желание продолжить сотрудничество с Россией", - сказал Шинский на полях открывшегося 16 октября в Москве салона французских вин "Французская осень", организованного CCI France Russie. По его словам, среди тех, кто приехал в Москву, есть те, кто никогда не был в РФ, и те, кто уже работает на российском рынке, но хочет освежить свои контакты и представить новинки. "Кроме экономической составляющей, у салона есть важное символическое значение. Он доказывает, что если работать в соответствии с европейским законодательством, ничего не нарушать, Россия остается абсолютно желаемым и естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса. Вино - это связи, это винная дипломатия", - заключил Шинский. "Наше шато выпускает 200 тысяч бутылок в год. Мы поставляем его по всему миру. Существующая логистика позволяет начать нам ввозить вино в Россию", - сказал агентству управляющий одного из шато из Бордо Дени Шазаран.
https://ria.ru/20231015/vino-1902854705.html
https://ria.ru/20231013/vino-1902411572.html
москва
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597568253_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3dec95b201dea5c994c223d8a0fee45e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, франция
Экономика, Москва, Россия, Франция
В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией

ССI France Russie: виноделы Франции подтвердили желание сотрудничать с Россией

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПокупатели в Винном погребе La Grande Epicerie в Париже
Покупатели в Винном погребе La Grande Epicerie в Париже - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Покупатели в Винном погребе La Grande Epicerie в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Восемнадцать французских виноделов приехали в Москву, подтвердив тем самым свое желание продолжить сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
«
"Такое количество профессионалов - 18 виноделов из Франции - впервые за последний год приехало в РФ. Тем самым ... они еще раз подтвердили свое желание продолжить сотрудничество с Россией", - сказал Шинский на полях открывшегося 16 октября в Москве салона французских вин "Французская осень", организованного CCI France Russie.
Вино - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Латвия вытеснила Италию из крупнейших поставщиков вина в Россию
15 октября, 07:05
По его словам, среди тех, кто приехал в Москву, есть те, кто никогда не был в РФ, и те, кто уже работает на российском рынке, но хочет освежить свои контакты и представить новинки.
«
"Кроме экономической составляющей, у салона есть важное символическое значение. Он доказывает, что если работать в соответствии с европейским законодательством, ничего не нарушать, Россия остается абсолютно желаемым и естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса. Вино - это связи, это винная дипломатия", - заключил Шинский.
«
"Наше шато выпускает 200 тысяч бутылок в год. Мы поставляем его по всему миру. Существующая логистика позволяет начать нам ввозить вино в Россию", - сказал агентству управляющий одного из шато из Бордо Дени Шазаран.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Эксперты рассказали об альтернативах вину из Испании и Италии
13 октября, 02:29
 
ЭкономикаМоскваРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала