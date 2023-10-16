В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией
ССI France Russie: виноделы Франции подтвердили желание сотрудничать с Россией
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПокупатели в Винном погребе La Grande Epicerie в Париже
Покупатели в Винном погребе La Grande Epicerie в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Восемнадцать французских виноделов приехали в Москву, подтвердив тем самым свое желание продолжить сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
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"Такое количество профессионалов - 18 виноделов из Франции - впервые за последний год приехало в РФ. Тем самым ... они еще раз подтвердили свое желание продолжить сотрудничество с Россией", - сказал Шинский на полях открывшегося 16 октября в Москве салона французских вин "Французская осень", организованного CCI France Russie.
По его словам, среди тех, кто приехал в Москву, есть те, кто никогда не был в РФ, и те, кто уже работает на российском рынке, но хочет освежить свои контакты и представить новинки.
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"Кроме экономической составляющей, у салона есть важное символическое значение. Он доказывает, что если работать в соответствии с европейским законодательством, ничего не нарушать, Россия остается абсолютно желаемым и естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса. Вино - это связи, это винная дипломатия", - заключил Шинский.
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"Наше шато выпускает 200 тысяч бутылок в год. Мы поставляем его по всему миру. Существующая логистика позволяет начать нам ввозить вино в Россию", - сказал агентству управляющий одного из шато из Бордо Дени Шазаран.