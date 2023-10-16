https://ria.ru/20231016/vinodely-1903063036.html

В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией

В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией - РИА Новости, 16.10.2023

В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с Россией

Восемнадцать французских виноделов приехали в Москву, подтвердив тем самым свое желание продолжить сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:33

2023-10-16T14:33

2023-10-16T14:33

экономика

москва

россия

франция

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Восемнадцать французских виноделов приехали в Москву, подтвердив тем самым свое желание продолжить сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. "Такое количество профессионалов - 18 виноделов из Франции - впервые за последний год приехало в РФ. Тем самым ... они еще раз подтвердили свое желание продолжить сотрудничество с Россией", - сказал Шинский на полях открывшегося 16 октября в Москве салона французских вин "Французская осень", организованного CCI France Russie. По его словам, среди тех, кто приехал в Москву, есть те, кто никогда не был в РФ, и те, кто уже работает на российском рынке, но хочет освежить свои контакты и представить новинки. "Кроме экономической составляющей, у салона есть важное символическое значение. Он доказывает, что если работать в соответствии с европейским законодательством, ничего не нарушать, Россия остается абсолютно желаемым и естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса. Вино - это связи, это винная дипломатия", - заключил Шинский. "Наше шато выпускает 200 тысяч бутылок в год. Мы поставляем его по всему миру. Существующая логистика позволяет начать нам ввозить вино в Россию", - сказал агентству управляющий одного из шато из Бордо Дени Шазаран.

https://ria.ru/20231015/vino-1902854705.html

https://ria.ru/20231013/vino-1902411572.html

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экономика, москва, россия, франция