https://ria.ru/20231016/video-1903201227.html

СМИ: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ*

СМИ: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ* - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ*

Напавший на прохожих в понедельник в центре Брюсселя неизвестный записал видео, на котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"* и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T22:48

2023-10-16T22:48

2023-10-16T22:48

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брюссель

исламское государство

швеция

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Напавший на прохожих в понедельник в центре Брюсселя неизвестный записал видео, на котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"* и готов убивать и умереть, сообщило издание Sudinfo. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Брюсселе по меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения. Нападение произошло в понедельник после семи часов вечера (20.00 мск), жертвы были одеты в форму шведской сборной по футболу, возможно, речь идет о гражданах Швеции. По информации полиции, напавший приехал на мопеде в оранжевом сигнальном жилете. Возможно, он использовал автомат Калашникова, во время стрельбы преступник кричал "Аллах Акбар". После нападения напавший скрылся, его разыскивают. В Брюсселе в понедельник проходит футбольный матч сборных Бельгии и Швеции.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1898076987.html

https://ria.ru/20230827/pobeg-1892574930.html

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в мире, брюссель, исламское государство, швеция, бельгия