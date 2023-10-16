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СМИ: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ* - РИА Новости, 16.10.2023
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22:48 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/video-1903201227.html
СМИ: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ*
СМИ: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ* - РИА Новости, 16.10.2023
СМИ: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ*
Напавший на прохожих в понедельник в центре Брюсселя неизвестный записал видео, на котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"* и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:48
2023-10-16T22:48
в мире
брюссель
исламское государство
швеция
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Напавший на прохожих в понедельник в центре Брюсселя неизвестный записал видео, на котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"* и готов убивать и умереть, сообщило издание Sudinfo. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Брюсселе по меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения. Нападение произошло в понедельник после семи часов вечера (20.00 мск), жертвы были одеты в форму шведской сборной по футболу, возможно, речь идет о гражданах Швеции. По информации полиции, напавший приехал на мопеде в оранжевом сигнальном жилете. Возможно, он использовал автомат Калашникова, во время стрельбы преступник кричал "Аллах Акбар". После нападения напавший скрылся, его разыскивают. В Брюсселе в понедельник проходит футбольный матч сборных Бельгии и Швеции.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1898076987.html
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в мире, брюссель, исламское государство, швеция, бельгия
В мире, Брюссель, Исламское государство, Швеция, Бельгия
СМИ: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ*

Sudinfo: стрелявший в Брюсселе записал видео, заявив о принадлежности к ИГ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
Полицейский в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в центре Брюсселя. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Напавший на прохожих в понедельник в центре Брюсселя неизвестный записал видео, на котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"* и готов убивать и умереть, сообщило издание Sudinfo.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Брюсселе по меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения. Нападение произошло в понедельник после семи часов вечера (20.00 мск), жертвы были одеты в форму шведской сборной по футболу, возможно, речь идет о гражданах Швеции.
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По информации полиции, напавший приехал на мопеде в оранжевом сигнальном жилете. Возможно, он использовал автомат Калашникова, во время стрельбы преступник кричал "Аллах Акбар". После нападения напавший скрылся, его разыскивают.
В Брюсселе в понедельник проходит футбольный матч сборных Бельгии и Швеции.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреБрюссельИсламское государствоШвецияБельгия
 
 
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