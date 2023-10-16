https://ria.ru/20231016/upts-1903009420.html

"Они атаковали": в США рассказали о роковой ошибке Зеленского

"Они атаковали": в США рассказали о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 16.10.2023

"Они атаковали": в США рассказали о роковой ошибке Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, начав гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), желая избавиться от... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:08

2023-10-16T11:08

2023-10-16T11:08

украина

россия

владимир зеленский

скотт риттер

руслан стефанчук

вооруженные силы сша

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, начав гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), желая избавиться от всего, что связано с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector. "Правительство Зеленского еще до начала спецоперации начало "культурный геноцид" всего русского. Это то, чем они занимаются. Они хотят избавить Украину от всего русского. Одно из решений, которые они предприняли, они атаковали церковь. Это была, по моему мнению, фатальная ошибка", – выразил он свое мнение.Риттер отметил, что УПЦ исторически всегда играла важную роль, поэтому гонения на церковь – непростительное решение Зеленского.Всемирный совет церквей (ВСЦ) призвал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в текущей редакции он нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231016/postavki-1902994569.html

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украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, руслан стефанчук, вооруженные силы сша, верховная рада украины