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Потеряют многое. В США указали, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 16.10.2023
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15:23 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ukraina-1903076033.html
Потеряют многое. В США указали, что Россия приготовила Украине
Потеряют многое. В США указали, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 16.10.2023
Потеряют многое. В США указали, что Россия приготовила Украине
Украина может лишиться доступа к Черному мою после контрнаступления российских военных, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-канал... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:23
2023-10-16T15:23
украина
россия
черное море
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украина может лишиться доступа к Черному мою после контрнаступления российских военных, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-канал Dialogue works.&quot;Скорее всего, мы скоро увидим российское наступление. Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему&quot;, — указал он.По его словам, украинское руководство и его союзники в НАТО потерпели крупное фиаско в конфликте с Россией, в результате чего Киеву пришлось перестраивать свою армию уже в третий раз.&quot;Зеленский явно рассчитывал, что Запад его защитит, и он сможет с помощью его помощи добиться успеха. Но в результате он получил гору мертвых украинцев&quot;, — резюмировал дипломат.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231016/proval-1903005702.html
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украина, россия, черное море, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, политика
Украина, Россия, Черное море, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
Потеряют многое. В США указали, что Россия приготовила Украине

Дипломат Фриман: Украина потеряет доступ к Черному морю после наступления России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украина может лишиться доступа к Черному мою после контрнаступления российских военных, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-канал Dialogue works.
«

"Скорее всего, мы скоро увидим российское наступление. Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему", — указал он.

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По его словам, украинское руководство и его союзники в НАТО потерпели крупное фиаско в конфликте с Россией, в результате чего Киеву пришлось перестраивать свою армию уже в третий раз.
«

"Зеленский явно рассчитывал, что Запад его защитит, и он сможет с помощью его помощи добиться успеха. Но в результате он получил гору мертвых украинцев", — резюмировал дипломат.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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