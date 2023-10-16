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Жители Украины за год стали вдвое меньше доверять властям, заявил Азаров - РИА Новости, 16.10.2023
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10:07 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902996989.html
Жители Украины за год стали вдвое меньше доверять властям, заявил Азаров
Жители Украины за год стали вдвое меньше доверять властям, заявил Азаров - РИА Новости, 16.10.2023
Жители Украины за год стали вдвое меньше доверять властям, заявил Азаров
Киевские власти за год вдвое растеряли доверие жителей Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:07
2023-10-16T10:07
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Киевские власти за год вдвое растеряли доверие жителей Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Украинцы начинают что-то понимать. Если в августе 2022 года, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 69% граждан Украины были уверены, что государство успешно выполняет свои обязательства перед ветеранами Украины, то теперь ситуация совершенно иная. Уже в январе 2023 года уверенности у украинцев поубавилось - и цифра опустилась до 53%. А вот в сентябре 2023 года она уже равнялась 33%. То есть всего за год произошло падение вдвое", - написал Азаров. По его словам, чем дольше Владимир Зеленский отказывается от урегулирования конфликта, тем большее количество "ветеранов" будет появляться на Украине. "И средств из бюджета, который практически полностью состоит из западных кредитов, на эти нужды будет катастрофически не хватать", - подытожил экс-премьер. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Жители Украины за год стали вдвое меньше доверять властям, заявил Азаров

Азаров: киевские власти за год вдвое растеряли доверие жителей Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Киевские власти за год вдвое растеряли доверие жителей Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Украинцы начинают что-то понимать. Если в августе 2022 года, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 69% граждан Украины были уверены, что государство успешно выполняет свои обязательства перед ветеранами Украины, то теперь ситуация совершенно иная. Уже в январе 2023 года уверенности у украинцев поубавилось - и цифра опустилась до 53%. А вот в сентябре 2023 года она уже равнялась 33%. То есть всего за год произошло падение вдвое", - написал Азаров.
По его словам, чем дольше Владимир Зеленский отказывается от урегулирования конфликта, тем большее количество "ветеранов" будет появляться на Украине. "И средств из бюджета, который практически полностью состоит из западных кредитов, на эти нужды будет катастрофически не хватать", - подытожил экс-премьер.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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