https://ria.ru/20231016/ukraina-1902987383.html

Венгрия ждет от Украины гарантий, что ситуация с банком OTP не повторится

Венгрия ждет от Украины гарантий, что ситуация с банком OTP не повторится - РИА Новости, 16.10.2023

Венгрия ждет от Украины гарантий, что ситуация с банком OTP не повторится

Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:09

2023-10-16T09:09

2023-10-16T09:09

венгрия

украина

киев

петер сийярто

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова", - сказал Сийярто агентству. Министр заявил, что Будапешт ожидает делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), но пока не получал никакой информации о её готовности приехать в страну. В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.

https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902852605.html

венгрия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, украина, киев, петер сийярто, в мире