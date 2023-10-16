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Венгрия ждет от Украины гарантий, что ситуация с банком OTP не повторится - РИА Новости, 16.10.2023
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09:09 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902987383.html
Венгрия ждет от Украины гарантий, что ситуация с банком OTP не повторится
Венгрия ждет от Украины гарантий, что ситуация с банком OTP не повторится - РИА Новости, 16.10.2023
Венгрия ждет от Украины гарантий, что ситуация с банком OTP не повторится
Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:09
2023-10-16T09:09
венгрия
украина
киев
петер сийярто
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова", - сказал Сийярто агентству. Министр заявил, что Будапешт ожидает делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), но пока не получал никакой информации о её готовности приехать в страну. В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
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венгрия, украина, киев, петер сийярто, в мире
Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, В мире
Венгрия ждет от Украины гарантий, что ситуация с банком OTP не повторится

Сийярто назвал ситуацию с банком OTP на Украине полностью политизированной

© iStock.com / BalkansCatОтделение OTP Bank
Отделение OTP Bank - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© iStock.com / BalkansCat
Отделение OTP Bank
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова", - сказал Сийярто агентству.
Министр заявил, что Будапешт ожидает делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), но пока не получал никакой информации о её готовности приехать в страну.
В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций
15 октября, 05:53
 
ВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоВ мире
 
 
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