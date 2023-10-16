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Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:36
2023-10-16T07:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Он добавил, что украинской стороне, если она хочет начать переговоры, видимо, сначала нужно отменить этот декрет. "И объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложение наших китайских друзей", - отметил президент РФ.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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россия, украина, китай, владимир путин, в мире, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-10-16T07:36
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Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией

Путин: если Украина хочет начать переговоры с Россией, ей нужно отменить запрет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
Он добавил, что украинской стороне, если она хочет начать переговоры, видимо, сначала нужно отменить этот декрет.
"И объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложение наших китайских друзей", - отметил президент РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКитайВладимир ПутинВ мире
 
 
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