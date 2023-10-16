https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:36
2023-10-16T07:36
2023-10-16T07:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
китай
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Он добавил, что украинской стороне, если она хочет начать переговоры, видимо, сначала нужно отменить этот декрет. "И объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложение наших китайских друзей", - отметил президент РФ.
россия
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:36
true
PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, китай, владимир путин, в мире, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-10-16T07:36
true
PT46M29S
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
Путин: если Украина хочет начать переговоры с Россией, ей нужно отменить запрет