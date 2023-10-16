https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html

Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией

Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией

Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:36

2023-10-16T07:36

2023-10-16T07:36

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украине, если она хочет начать переговоры с Россией, нужно отменить декрет о запрете переговоров и объявить о готовности к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Он добавил, что украинской стороне, если она хочет начать переговоры, видимо, сначала нужно отменить этот декрет. "И объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложение наших китайских друзей", - отметил президент РФ.

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:36 true PT46M29S

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