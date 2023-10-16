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Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине - РИА Новости, 16.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902972622.html
Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине
Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине
К эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что США начали втаскивать Киев в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:11
2023-10-16T07:11
украина
россия
китай
владимир путин
нато
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. К эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что США начали втаскивать Киев в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот все это вкупе с тем, что Соединенные Штаты начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Российский лидер отметил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта. "Нет, и этого сделать не позволили. И, более того, руководители Украины в конце просто заявили о том, что им эти минские соглашения не нравятся и выполнять они не собираются", - добавил Путин. Он напомнил, что в основу Украины была положена декларация независимости. "И основной тезис этой декларации о независимости заключается в том, что Украина является нейтральным государством. Нет, в 2008 году зачем-то, никакого кредита еще не было, объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно. И так из года в год, из года в год накаляли и накаляли обстановку", - отметил Путин. В 2014 году начались боевые действия - "все это привело к тому, что эскалация вышла на новый уровень", отметил глава государства. "Так что начало специальной военной операции России - это не начало войны, это попытка ее прекратить", - сказал президент РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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украина, россия, китай, владимир путин, нато, в мире, видео
Украина, Россия, Китай, Владимир Путин, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине
Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. К эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что США начали втаскивать Киев в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-10-16T07:11
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Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине

Путин: к эскалации конфликта на Украине привело то, что ее втаскивали в НАТО

© AP Photo / Alex BabenkoВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. К эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что США начали втаскивать Киев в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вот все это вкупе с тем, что Соединенные Штаты начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
Российский лидер отметил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта. "Нет, и этого сделать не позволили. И, более того, руководители Украины в конце просто заявили о том, что им эти минские соглашения не нравятся и выполнять они не собираются", - добавил Путин.
Он напомнил, что в основу Украины была положена декларация независимости. "И основной тезис этой декларации о независимости заключается в том, что Украина является нейтральным государством. Нет, в 2008 году зачем-то, никакого кредита еще не было, объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно. И так из года в год, из года в год накаляли и накаляли обстановку", - отметил Путин.
В 2014 году начались боевые действия - "все это привело к тому, что эскалация вышла на новый уровень", отметил глава государства. "Так что начало специальной военной операции России - это не начало войны, это попытка ее прекратить", - сказал президент РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКитайВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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