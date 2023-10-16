https://ria.ru/20231016/ukraina-1902972622.html

Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине

Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине

К эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что США начали втаскивать Киев в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:11

2023-10-16T07:11

2023-10-16T07:11

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. К эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что США начали втаскивать Киев в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот все это вкупе с тем, что Соединенные Штаты начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Российский лидер отметил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта. "Нет, и этого сделать не позволили. И, более того, руководители Украины в конце просто заявили о том, что им эти минские соглашения не нравятся и выполнять они не собираются", - добавил Путин. Он напомнил, что в основу Украины была положена декларация независимости. "И основной тезис этой декларации о независимости заключается в том, что Украина является нейтральным государством. Нет, в 2008 году зачем-то, никакого кредита еще не было, объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно. И так из года в год, из года в год накаляли и накаляли обстановку", - отметил Путин. В 2014 году начались боевые действия - "все это привело к тому, что эскалация вышла на новый уровень", отметил глава государства. "Так что начало специальной военной операции России - это не начало войны, это попытка ее прекратить", - сказал президент РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:11 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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