https://ria.ru/20231016/ukraina-1902970339.html

Платежи Украины по кредитам МВФ приблизились к миллиарду долларов

Платежи Украины по кредитам МВФ приблизились к миллиарду долларов - РИА Новости, 16.10.2023

Платежи Украины по кредитам МВФ приблизились к миллиарду долларов

Украина в сентябре выплатила по кредитам Международному валютному фонду (МВФ) более 882 миллионов долларов, что стало абсолютным рекордом за восемь лет, следует РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T06:13

2023-10-16T06:13

2023-10-16T06:13

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украина в сентябре выплатила по кредитам Международному валютному фонду (МВФ) более 882 миллионов долларов, что стало абсолютным рекордом за восемь лет, следует из анализа РИА Новости данных Нацбанка страны (НБУ). Согласно данным НБУ, по итогам сентября платеж вырос в 2,3 раза - до 882,1 миллиона долларов. Это стало крупнейшим украинским переводом в пользу МВФ с начала 2015 года - более ранних данных центробанк не предоставляет. До прошлого месяца наибольшая сумма перечислений была в марте прошлого года - 680 миллионов долларов. Всего страна в сентябре выплатила международным кредиторам 958,5 миллиона долларов, из них 92% - МВФ, 5% - Всемирному банку и 3% - другим донорам. В то же время с начала года Украина перевела Международному валютному фонду 2,7 миллиарда долларов, Всемирному банку - 746 миллионов долларов, а остальным кредиторам-нерезидентам - 374 миллиона долларов. По данным МВФ, страна до конца текущего года должна дополнительно перевести ему примерно 730 миллионов долларов. В следующем году, если украинское правительство не будет наращивать долг перед фондом, выплаты составят около 3,2 миллиарда долларов, а еще через год - 2,9 миллиарда. Украина является третьим крупнейшим заемщиком МВФ - совокупная задолженность на конец сентября достигла 11,5 миллиарда долларов. Больше только у Аргентины (43,4 миллиарда долларов) и Египта (16,2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20220813/ukraina-1809344430.html

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