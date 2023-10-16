https://ria.ru/20231016/udary-1903136370.html

В ООН назвали несоразмерные удары Израиля по Газе военным преступлением

В ООН назвали несоразмерные удары Израиля по Газе военным преступлением - РИА Новости, 16.10.2023

В ООН назвали несоразмерные удары Израиля по Газе военным преступлением

Несоразмерные удары Израиля по Газе в период с мая 2021 года по август 2023 года представляют собой военное преступление, а запрет на ввоз гуманитарной помощи в РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:39

2023-10-16T18:39

2023-10-16T19:13

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

восточный иерусалим

международный уголовный суд

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ЖЕНЕВА, 16 окт - РИА Новости. Несоразмерные удары Израиля по Газе в период с мая 2021 года по август 2023 года представляют собой военное преступление, а запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право, говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях.Комиссия уточняет, что этот доклад "является болезненным и своевременным", но был завершен до начала последнего всплеска насилия и охватывает период с мая 2021 года по август 2023 года."В докладе также отмечается, что ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями (в Газе - ред.), не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление. Кроме того, комиссия отметила, что запрет на ввоз продовольствия и предметов медицинского назначения в Газу является нарушением международного гуманитарного права", - сказано в документе.Члены комиссии также подчеркивают, что изучили убийство журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле и пришли к выводу, что израильские вооруженные силы применили силу со смертельным исходом "без оправдания" в соответствии с международным правом в области прав человека и "намеренно или безрассудно" нарушили право Абу Акле на жизнь. "Убийство Ширин Абу Акле в Дженине является прямым результатом милитаризации Израилем операций правоохранительных органов на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Ширин Абу Акле - еще одна жертва чрезмерной и непропорциональной силы, применяемой израильскими силами безопасности в ходе этих операций. Это также было нападением на журналистов, всех которых можно было четко идентифицировать, что является повторяющейся практикой, выявленной Комиссией", - приводятся в документе слова председателя Комиссии Нави Пиллэй.Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что передал дело об убийстве его корреспондентки в Израиле и Палестине Шерин Абу Акле в Международный уголовный суд в Гааге. Согласно собранным доказательствам юристов медиахолдинга, в районе, где находилась журналистка, не было никаких столкновений или стрельбы, за исключением выстрелов, которые были производились непосредственно израильскими военными. Журналистка была убита в начале мая 2022 года, когда освещала контртеррористическую операцию израильской армии в Дженине на Западном берегу реки Иордан.Пресс-служба израильской армии в сентябре сообщила, что военный прокурор пришел к выводу об отсутствии обоснований для начала расследования военной полицией инцидента с гибелью журналистки "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Отмечалось, что баллистическая экспертиза установила, что в связи с плохим физическим состоянием пули определить источник, из которого она была выпущена, затруднительно. При этом армия сообщила о наличии вероятности, что Абу Акле погибла от выстрела, случайно произведённого израильским военным, который предполагал, что стрелял в палестинских боевиков, но есть и вероятность, что журналистку убили палестинцы, открывавшие огонь в направлении той местности, где она находилась.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/fosfor-1902671565.html

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израиль, оон, в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, международный уголовный суд