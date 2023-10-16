https://ria.ru/20231016/tury-1903069447.html

Эксперты рассказали, как за год подорожали туры за рубеж для россиян

Эксперты рассказали, как за год подорожали туры за рубеж для россиян - РИА Новости, 16.10.2023

Эксперты рассказали, как за год подорожали туры за рубеж для россиян

Путевки за границу из России по состоянию на октябрь текущего года за год подорожали на 40 процентов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:04

2023-10-16T19:04

2023-10-16T19:04

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868083939_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_a9823fb0eb82d7c057a75c486fee69f2.jpg

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Путевки за границу из России по состоянию на октябрь текущего года за год подорожали на 40 процентов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Повышение цен на турпакетов у наших агентов и операторов произошло на 40 процентов, и, в основном, виной тому – курсовые колебания", – сказал Горин в ходе пресс-конференции. При этом гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов заметил, что вместе с этим растет количество туров, взятых в кредит. По его словам, туристы, которые ограничены в бюджете, стараются не менять уровень отдыха, но, чтобы его осуществить, они меняют продолжительность поездки или тип комнаты. "Туристы хотят оставить тот уровень отдыха, к которому привыкли. Помимо этого мы видим рост числа путешествий (взятых – ред.) в кредит", – указал Рубцов.

https://ria.ru/20230904/tury-1894069439.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)