https://ria.ru/20231016/tury-1903069447.html
Эксперты рассказали, как за год подорожали туры за рубеж для россиян
Эксперты рассказали, как за год подорожали туры за рубеж для россиян - РИА Новости, 16.10.2023
Эксперты рассказали, как за год подорожали туры за рубеж для россиян
Путевки за границу из России по состоянию на октябрь текущего года за год подорожали на 40 процентов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:04
2023-10-16T19:04
2023-10-16T19:04
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Путевки за границу из России по состоянию на октябрь текущего года за год подорожали на 40 процентов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Повышение цен на турпакетов у наших агентов и операторов произошло на 40 процентов, и, в основном, виной тому – курсовые колебания", – сказал Горин в ходе пресс-конференции. При этом гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов заметил, что вместе с этим растет количество туров, взятых в кредит. По его словам, туристы, которые ограничены в бюджете, стараются не менять уровень отдыха, но, чтобы его осуществить, они меняют продолжительность поездки или тип комнаты. "Туристы хотят оставить тот уровень отдыха, к которому привыкли. Помимо этого мы видим рост числа путешествий (взятых – ред.) в кредит", – указал Рубцов.
https://ria.ru/20230904/tury-1894069439.html
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новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Эксперты рассказали, как за год подорожали туры за рубеж для россиян
РСТ: туры за рубеж из России за год подорожали на 40 процентов
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Путевки за границу из России по состоянию на октябрь текущего года за год подорожали на 40 процентов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Повышение цен на турпакетов у наших агентов и операторов произошло на 40 процентов, и, в основном, виной тому – курсовые колебания", – сказал Горин в ходе пресс-конференции.
При этом гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов заметил, что вместе с этим растет количество туров, взятых в кредит.
По его словам, туристы, которые ограничены в бюджете, стараются не менять уровень отдыха, но, чтобы его осуществить, они меняют продолжительность поездки или тип комнаты. "Туристы хотят оставить тот уровень отдыха, к которому привыкли. Помимо этого мы видим рост числа путешествий (взятых – ред.) в кредит", – указал Рубцов.
Эксперты рассказали, как подорожают туры за рубеж