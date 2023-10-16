Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/trevoga-1903187640.html
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги - РИА Новости, 16.10.2023
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги
Сигнал воздушной тревоги включился над центром Тель-Авива вечером в понедельник, в воздухе была отчетливо слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:57
2023-10-16T20:57
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901270100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_162d98c872a9261ac22984fb5bdd0235.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги включился над центром Тель-Авива вечером в понедельник, в воздухе была отчетливо слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. Сигнал включился в районе 8 часов после полудня по Тель-Авиву (совпадает с мск), звучал около пары минут, в процессе тревоги в воздухе было слышно несколько взрывов - от работы ПВО.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
тель-авив
израиль
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901270100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd6cb92c4340ae4ba71f032508e7b7be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги

Вечером в Тель-Авиве включился сигнал тревоги, в воздухе была слышна работа ПВО

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги включился над центром Тель-Авива вечером в понедельник, в воздухе была отчетливо слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Сигнал включился в районе 8 часов после полудня по Тель-Авиву (совпадает с мск), звучал около пары минут, в процессе тревоги в воздухе было слышно несколько взрывов - от работы ПВО.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала