https://ria.ru/20231016/trevoga-1903187640.html
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги - РИА Новости, 16.10.2023
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги
Сигнал воздушной тревоги включился над центром Тель-Авива вечером в понедельник, в воздухе была отчетливо слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:57
2023-10-16T20:57
2023-10-16T20:57
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги включился над центром Тель-Авива вечером в понедельник, в воздухе была отчетливо слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. Сигнал включился в районе 8 часов после полудня по Тель-Авиву (совпадает с мск), звучал около пары минут, в процессе тревоги в воздухе было слышно несколько взрывов - от работы ПВО.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
В Тель-Авиве включился сигнал тревоги
Вечером в Тель-Авиве включился сигнал тревоги, в воздухе была слышна работа ПВО