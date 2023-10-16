https://ria.ru/20231016/trevoga-1903187640.html

В Тель-Авиве включился сигнал тревоги

В Тель-Авиве включился сигнал тревоги - РИА Новости, 16.10.2023

В Тель-Авиве включился сигнал тревоги

Сигнал воздушной тревоги включился над центром Тель-Авива вечером в понедельник, в воздухе была отчетливо слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:57

2023-10-16T20:57

2023-10-16T20:57

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

палестина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги включился над центром Тель-Авива вечером в понедельник, в воздухе была отчетливо слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. Сигнал включился в районе 8 часов после полудня по Тель-Авиву (совпадает с мск), звучал около пары минут, в процессе тревоги в воздухе было слышно несколько взрывов - от работы ПВО.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

тель-авив

израиль

сектор газа

палестина

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Наталья Макарова

в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина