https://ria.ru/20231016/trevoga-1902965446.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2023
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области - власти РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T03:01
2023-10-16T03:01
2023-10-16T03:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области - власти
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киевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу