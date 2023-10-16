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Туроператоры прокомментировали новые правила пребывания в Таиланде
Туроператоры прокомментировали новые правила пребывания в Таиланде - РИА Новости, 16.10.2023
Туроператоры прокомментировали новые правила пребывания в Таиланде
Классический туристический поток в Таиланд из России за счет увеличения безвизового пребывания до 90 дней не изменится, это может быть интересно только тем, кто РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:50
2023-10-16T17:50
2023-10-16T17:50
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Классический туристический поток в Таиланд из России за счет увеличения безвизового пребывания до 90 дней не изменится, это может быть интересно только тем, кто едет в эту страну на "зимовку", заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Турпоток ни насколько не увеличится, потому что туризм – диапазон от недели до трех недель. Все, что больше –"квазитуризм"", – сказал Мурадян. Это для тех, кто "зимует", а они обычно приобретают все (перелет проживание в отеле) сами, пояснил он. С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "На нас никак не отразится. У нас туристы летают на десять ночей, две недели, максимум – на три. Те, кто едет на месяц и 90 дней в Таиланд – это удаленщики и релоканты", – рассказали в пресс-службе компании.Кабмин Таиланда продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил ранее в понедельник премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, куда можно лететь, Отдых на море
Туроператоры прокомментировали новые правила пребывания в Таиланде
АТОР: новые визовые правила не помогут увеличить турпоток из России в Таиланд
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Классический туристический поток в Таиланд из России за счет увеличения безвизового пребывания до 90 дней не изменится, это может быть интересно только тем, кто едет в эту страну на "зимовку", заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Турпоток ни насколько не увеличится, потому что туризм – диапазон от недели до трех недель. Все, что больше –"квазитуризм"", – сказал Мурадян.
Это для тех, кто "зимует", а они обычно приобретают все (перелет проживание в отеле) сами, пояснил он.
С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "На нас никак не отразится. У нас туристы летают на десять ночей, две недели, максимум – на три. Те, кто едет на месяц и 90 дней в Таиланд – это удаленщики и релоканты", – рассказали в пресс-службе компании.
Кабмин Таиланда продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил ранее в понедельник премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.
Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян