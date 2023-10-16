https://ria.ru/20231016/tailand-1903097235.html

Туроператоры прокомментировали новые правила пребывания в Таиланде

Туроператоры прокомментировали новые правила пребывания в Таиланде - РИА Новости, 16.10.2023

Туроператоры прокомментировали новые правила пребывания в Таиланде

Классический туристический поток в Таиланд из России за счет увеличения безвизового пребывания до 90 дней не изменится, это может быть интересно только тем, кто РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:50

2023-10-16T17:50

2023-10-16T17:50

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Классический туристический поток в Таиланд из России за счет увеличения безвизового пребывания до 90 дней не изменится, это может быть интересно только тем, кто едет в эту страну на "зимовку", заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Турпоток ни насколько не увеличится, потому что туризм – диапазон от недели до трех недель. Все, что больше –"квазитуризм"", – сказал Мурадян. Это для тех, кто "зимует", а они обычно приобретают все (перелет проживание в отеле) сами, пояснил он. С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "На нас никак не отразится. У нас туристы летают на десять ночей, две недели, максимум – на три. Те, кто едет на месяц и 90 дней в Таиланд – это удаленщики и релоканты", – рассказали в пресс-службе компании.Кабмин Таиланда продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил ранее в понедельник премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

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