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Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян - РИА Новости, 16.10.2023
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Туризм
 
12:48 16.10.2023 (обновлено: 12:51 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/tailand-1903037530.html
Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян
Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян - РИА Новости, 16.10.2023
Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян
Кабинет министров Таиланда утвердил в понедельник временное продление безвизового пребывания граждан России в стране с 30 до 90 дней, заявил премьер-министр... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:48
2023-10-16T12:51
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БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда утвердил в понедельник временное продление безвизового пребывания граждан России в стране с 30 до 90 дней, заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин на брифинге для СМИ в Доме правительства в Бангкоке по окончании еженедельного заседания кабмина. Брифинг транслировал таиландский интернет-телеканал The Reporters. "Мы приняли решение продлить безвизовое пребывание для россиян до 90 дней в целях дальнейшего развития туризма. Россия – очень холодная страна, с холодной зимой, которая там продолжается с декабря по март, а для россиян, приезжающих в Таиланд, предусмотрены только 30 дней безвизового пребывания. Мы приняли решение увеличить этот срок", - сказал премьер. "Я обязательно скажу об этом во время предстоящей встречи с президентом (РФ) Путиным. Это еще и дружественный шаг с нашей стороны, направленный на укрепление дружественных отношений (с Россией – ред.) и хорошая основа для дальнейших переговоров о сотрудничестве в различных областях", - отметил Тхависин. Взаимные поездки граждан России и Таиланда регулируются межправительственным соглашением, по которому гражданам обеих стран в порядке взаимности разрешено безвизовое пребывание в стране-партнере по соглашению до 30 дней. Таиланд принял решение о временном продлении безвизового пребывания россиян до 90 дней в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20231011/tailand-1901989293.html
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в мире, таиланд, россия, бангкок, сеттха тхависин, новости - туризм, туризм, туристы
В мире, Таиланд, Россия, Бангкок, Сеттха Тхависин, Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян

Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян с 30 до 90 дней

© РИА Новости / Владислав ЖуковОбзорный вид на Бангкок.
Обзорный вид на Бангкок.
© РИА Новости / Владислав Жуков
Обзорный вид на Бангкок.. Архивное фото
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БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда утвердил в понедельник временное продление безвизового пребывания граждан России в стране с 30 до 90 дней, заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин на брифинге для СМИ в Доме правительства в Бангкоке по окончании еженедельного заседания кабмина. Брифинг транслировал таиландский интернет-телеканал The Reporters.
"Мы приняли решение продлить безвизовое пребывание для россиян до 90 дней в целях дальнейшего развития туризма. Россия – очень холодная страна, с холодной зимой, которая там продолжается с декабря по март, а для россиян, приезжающих в Таиланд, предусмотрены только 30 дней безвизового пребывания. Мы приняли решение увеличить этот срок", - сказал премьер.
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"Я обязательно скажу об этом во время предстоящей встречи с президентом (РФ) Путиным. Это еще и дружественный шаг с нашей стороны, направленный на укрепление дружественных отношений (с Россией – ред.) и хорошая основа для дальнейших переговоров о сотрудничестве в различных областях", - отметил Тхависин.
Взаимные поездки граждан России и Таиланда регулируются межправительственным соглашением, по которому гражданам обеих стран в порядке взаимности разрешено безвизовое пребывание в стране-партнере по соглашению до 30 дней. Таиланд принял решение о временном продлении безвизового пребывания россиян до 90 дней в одностороннем порядке.
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