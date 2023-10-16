https://ria.ru/20231016/tailand-1903037530.html

Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян

Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян - РИА Новости, 16.10.2023

Таиланд временно продлил безвизовое пребывание для россиян

Кабинет министров Таиланда утвердил в понедельник временное продление безвизового пребывания граждан России в стране с 30 до 90 дней, заявил премьер-министр... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:48

2023-10-16T12:48

2023-10-16T12:51

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БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда утвердил в понедельник временное продление безвизового пребывания граждан России в стране с 30 до 90 дней, заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин на брифинге для СМИ в Доме правительства в Бангкоке по окончании еженедельного заседания кабмина. Брифинг транслировал таиландский интернет-телеканал The Reporters. "Мы приняли решение продлить безвизовое пребывание для россиян до 90 дней в целях дальнейшего развития туризма. Россия – очень холодная страна, с холодной зимой, которая там продолжается с декабря по март, а для россиян, приезжающих в Таиланд, предусмотрены только 30 дней безвизового пребывания. Мы приняли решение увеличить этот срок", - сказал премьер. "Я обязательно скажу об этом во время предстоящей встречи с президентом (РФ) Путиным. Это еще и дружественный шаг с нашей стороны, направленный на укрепление дружественных отношений (с Россией – ред.) и хорошая основа для дальнейших переговоров о сотрудничестве в различных областях", - отметил Тхависин. Взаимные поездки граждан России и Таиланда регулируются межправительственным соглашением, по которому гражданам обеих стран в порядке взаимности разрешено безвизовое пребывание в стране-партнере по соглашению до 30 дней. Таиланд принял решение о временном продлении безвизового пребывания россиян до 90 дней в одностороннем порядке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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