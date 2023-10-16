https://ria.ru/20231016/taganrog-1903101344.html
Чиновница из Таганрога, угрожавшая водителю такси, уволилась
Чиновница из Таганрога, угрожавшая водителю такси, уволилась - РИА Новости, 16.10.2023
Чиновница из Таганрога, угрожавшая водителю такси, уволилась
Сотрудница учреждения, подведомственного администрации Таганрога Ростовской области, которая, согласно видео в соцсетях, угрожала проблемами водителю такси,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:02
2023-10-16T17:02
2023-10-16T17:02
происшествия
таганрог
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудница учреждения, подведомственного администрации Таганрога Ростовской области, которая, согласно видео в соцсетях, угрожала проблемами водителю такси, уволилась по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, представившаяся "начальником дорожного отдела" Анной Касиной оскорбляет водителя такси, обещая "сделать все минусы, чтобы на дороге плохо было". Она заявляла, что водителя теперь будут останавливать все полицейские, потому что они все "ее друзья". По словам представителя администрации Таганрога, женщина являлась сотрудником подведомственного администрации города учреждения "Благоустройство", которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог и магистралей. "В пятницу она была уволена по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.
https://realty.ria.ru/20231013/khalatnost-1902432462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, таганрог, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Ростовская область
Чиновница из Таганрога, угрожавшая водителю такси, уволилась
Чиновница из Таганрога, грозившая создать проблемы водителю такси, уволилась
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудница учреждения, подведомственного администрации Таганрога Ростовской области, которая, согласно видео в соцсетях, угрожала проблемами водителю такси, уволилась по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, представившаяся "начальником дорожного отдела" Анной Касиной оскорбляет водителя такси, обещая "сделать все минусы, чтобы на дороге плохо было". Она заявляла, что водителя теперь будут останавливать все полицейские, потому что они все "ее друзья".
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По словам представителя администрации Таганрога, женщина являлась сотрудником подведомственного администрации города учреждения "Благоустройство", которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог и магистралей.
"В пятницу она была уволена по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.
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