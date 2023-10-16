https://ria.ru/20231016/sunak-1903074817.html

Сунак осудил действия некоторых пропалестинских демонстрантов

Сунак осудил действия некоторых пропалестинских демонстрантов - РИА Новости, 16.10.2023

Сунак осудил действия некоторых пропалестинских демонстрантов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с осуждением действий некоторых демонстрантов, принявших участие в субботней акции поддержки Палестины в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:17

2023-10-16T15:17

2023-10-16T15:17

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с осуждением действий некоторых демонстрантов, принявших участие в субботней акции поддержки Палестины в Лондоне, назвав их неприемлемыми, передает телеканал Sky News. Как сообщает канал, премьер подтвердил, что полицией было совершено "несколько задержаний" и правоохранители "просматривают видеозаписи некоторых инцидентов, которые многие видели и которые просто неприемлемы". По его словам, после изучения записей с камер наблюдения полиция может провести дальнейшие задержания правонарушителей. "В нашем обществе нет места антисемитизму, и мы сделаем все возможное, чтобы искоренить его… Когда бы это ни происходило, это будет пресекаться по всей строгости закона", - заявил он. Накануне полиция Лондона сообщила, что на субботней акции сторонников Палестины было задержано 15 человек. Трем из них были предъявлены обвинения в совершении преступлений: за незаконное ношение ножа в общественном месте, расистские высказывания и ношение маски. В субботу тысячи сторонников Палестины вышли на демонстрацию в центре Лондона на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Как сообщал телеканал Sky News, протестующие маршем прошли через центр британской столицы, размахивая флагами Палестины и баннерами и скандируя лозунги в поддержку её независимости. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, до 199 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231004/britaniya-1900482813.html

https://ria.ru/20231013/sunak-1902569764.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, лондон, владимир путин, риши сунак, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году