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Глава Приамурья рассказал о стройке канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ - РИА Новости, 16.10.2023
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Амурская область
Амурская область
 
05:26 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/stroitelstvo-1902968960.html
Глава Приамурья рассказал о стройке канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ
Глава Приамурья рассказал о стройке канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ - РИА Новости, 16.10.2023
Глава Приамурья рассказал о стройке канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ
Строительство трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ активно идет на берегах России и Китая, несмотря на сложности из-за западных санкций, сообщил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T05:26
2023-10-16T05:26
амурская область
экономика
хэйхэ
благовещенск
китай
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 окт – РИА Новости. Строительство трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ активно идет на берегах России и Китая, несмотря на сложности из-за западных санкций, сообщил глава Приамурья Василий Орлов. Губернатор прибыл в Китай, где примет участие в международном форуме "Один пояс - Один путь" в Пекине. В Хэйхэ Орлов встретился с мэром Чжоао Жунго и посетил строительную площадку канатной дороги. "Трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ — уникальный и амбициозный проект. Несмотря на сложности, возникшие из-за западных санкций, инвесторы нашли решение, и сейчас строительство активно идет на обоих берегах. Завершить возведение мы должны синхронно, в 2025 году. Наша канатная дорога станет дополнительной точкой притяжения туристов не только из России и Китая, но и из других стран. Этот проект поможет сделать Благовещенск и Хэйхэ центрами российско-китайской дружбы", - приводятся слова Орлова. Отмечается, что здание "вокзала" канатной дороги в Хэйхэ будет четырехэтажным. На первом этаже - парковка, на втором – магазин Duty Free, на третьем - площадка для выезда кабин канатной дороги, на четвертом – для въезда. Также в планах оборудовать в здании пятизвёздочную гостиницу и пространства, которые можно будет использовать для проведения международных встреч и переговоров. Канатная дорога через Амур протяженностью 976 метров — первая в мире между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. Проект включает канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию с залами пункта пропуска и торговыми площадями. Реализует проект "Агентство развития проектных инициатив" (входит в группу компаний "Регион"). В июне в интервью РИА Новости Орлов рассказывал, что канатная дорога планируется к запуску в 2025 году.
https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html
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экономика, хэйхэ, благовещенск, китай, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Экономика, Хэйхэ, Благовещенск, Китай, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Глава Приамурья рассказал о стройке канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ

Орлов: канатную дорогу Благовещенск – Хэйхэ активно строят на двух берегах

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкГорода России. Благовещенск
Города России. Благовещенск - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Города России. Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 окт – РИА Новости. Строительство трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ активно идет на берегах России и Китая, несмотря на сложности из-за западных санкций, сообщил глава Приамурья Василий Орлов.
Губернатор прибыл в Китай, где примет участие в международном форуме "Один пояс - Один путь" в Пекине. В Хэйхэ Орлов встретился с мэром Чжоао Жунго и посетил строительную площадку канатной дороги.
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"Трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ — уникальный и амбициозный проект. Несмотря на сложности, возникшие из-за западных санкций, инвесторы нашли решение, и сейчас строительство активно идет на обоих берегах. Завершить возведение мы должны синхронно, в 2025 году. Наша канатная дорога станет дополнительной точкой притяжения туристов не только из России и Китая, но и из других стран. Этот проект поможет сделать Благовещенск и Хэйхэ центрами российско-китайской дружбы", - приводятся слова Орлова.
Отмечается, что здание "вокзала" канатной дороги в Хэйхэ будет четырехэтажным. На первом этаже - парковка, на втором – магазин Duty Free, на третьем - площадка для выезда кабин канатной дороги, на четвертом – для въезда. Также в планах оборудовать в здании пятизвёздочную гостиницу и пространства, которые можно будет использовать для проведения международных встреч и переговоров.
Канатная дорога через Амур протяженностью 976 метров — первая в мире между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. Проект включает канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию с залами пункта пропуска и торговыми площадями. Реализует проект "Агентство развития проектных инициатив" (входит в группу компаний "Регион"). В июне в интервью РИА Новости Орлов рассказывал, что канатная дорога планируется к запуску в 2025 году.
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Амурская областьЭкономикаХэйхэБлаговещенскКитайВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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