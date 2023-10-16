https://ria.ru/20231016/stroitelstvo-1902968960.html

Глава Приамурья рассказал о стройке канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ

Глава Приамурья рассказал о стройке канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ - РИА Новости, 16.10.2023

Глава Приамурья рассказал о стройке канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ

Строительство трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ активно идет на берегах России и Китая, несмотря на сложности из-за западных санкций, сообщил... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T05:26

2023-10-16T05:26

2023-10-16T05:26

амурская область

экономика

хэйхэ

благовещенск

китай

василий орлов (губернатор)

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40834/07/408340761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cd2e72e56b753865c985baa675dee84.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 окт – РИА Новости. Строительство трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ активно идет на берегах России и Китая, несмотря на сложности из-за западных санкций, сообщил глава Приамурья Василий Орлов. Губернатор прибыл в Китай, где примет участие в международном форуме "Один пояс - Один путь" в Пекине. В Хэйхэ Орлов встретился с мэром Чжоао Жунго и посетил строительную площадку канатной дороги. "Трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ — уникальный и амбициозный проект. Несмотря на сложности, возникшие из-за западных санкций, инвесторы нашли решение, и сейчас строительство активно идет на обоих берегах. Завершить возведение мы должны синхронно, в 2025 году. Наша канатная дорога станет дополнительной точкой притяжения туристов не только из России и Китая, но и из других стран. Этот проект поможет сделать Благовещенск и Хэйхэ центрами российско-китайской дружбы", - приводятся слова Орлова. Отмечается, что здание "вокзала" канатной дороги в Хэйхэ будет четырехэтажным. На первом этаже - парковка, на втором – магазин Duty Free, на третьем - площадка для выезда кабин канатной дороги, на четвертом – для въезда. Также в планах оборудовать в здании пятизвёздочную гостиницу и пространства, которые можно будет использовать для проведения международных встреч и переговоров. Канатная дорога через Амур протяженностью 976 метров — первая в мире между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. Проект включает канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию с залами пункта пропуска и торговыми площадями. Реализует проект "Агентство развития проектных инициатив" (входит в группу компаний "Регион"). В июне в интервью РИА Новости Орлов рассказывал, что канатная дорога планируется к запуску в 2025 году.

https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html

https://ria.ru/20231002/kompleks-1899988677.html

хэйхэ

благовещенск

китай

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, хэйхэ, благовещенск, китай, василий орлов (губернатор), амурская область