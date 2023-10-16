https://ria.ru/20231016/strakhi-1902993395.html

Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"

Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 16.10.2023

Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"

Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой?

2023-10-16T12:00

2023-10-16T12:00

2023-10-16T12:00

страхи

психология

еда

питание

детство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903008366_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76dfc329d5cb5b8a264faedca217ca5a.png

Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы" Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой? audio/mpeg

Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы" Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой? audio/mpeg

Историю героини Полины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Монтаж: Анастасия Паниоти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

психология, еда, питание, детство, аудио