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Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 16.10.2023
Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой?
2023-10-16T12:00
2023-10-16T12:00
2023-10-16T12:00
страхи
психология
еда
питание
детство
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Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой?
audio/mpeg
Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой?
audio/mpeg
Историю героини Полины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Монтаж: Анастасия Паниоти
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психология, еда, питание, детство, аудио
Страхи, Психология, Еда, Питание, детство
Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой?