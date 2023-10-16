https://ria.ru/20231016/ssha-1903014507.html

США не готовы сменить враждебный курс, заявили в российском МИД

США не готовы сменить враждебный курс, заявили в российском МИД - РИА Новости, 16.10.2023

США не готовы сменить враждебный курс, заявили в российском МИД

Россия не видит признаков готовности США сменить враждебный курс, который и вынудил Москву приостановить выполнение Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:34

2023-10-16T11:34

2023-10-16T11:40

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия не видит признаков готовности США сменить враждебный курс, который и вынудил Москву приостановить выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил в интервью российским журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, говоря о перспективе продления ДСНВ в 2026 году. Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения. По его словам, положение дел в области контроля над вооружениями, включая судьбу ДСНВ, в полной мере зависит от эволюции военно-политических и военно-стратегических реалий. "А она сейчас, как мы видим, плохо поддается позитивному прогнозированию. Во всяком случае пока не наблюдаем каких-либо признаков готовности США пересмотреть свой крайне враждебный курс на прямой подрыв нашей безопасности, который в конечном счете и вынудил нас приостановить выполнение ДСНВ", - сказал Ермаков. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html

https://ria.ru/20230928/dokument-1899303957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, владимир ермаков, владимир путин, нато, оон, в мире