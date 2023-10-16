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В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
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01:27 16.10.2023 (обновлено: 01:42 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ssha-1902960446.html
В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле
В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле
По меньшей мере 30 американских граждан погибли, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести в результате эскалации палестино-израильского конфликта, заявил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T01:27
2023-10-16T01:42
в мире
сша
государственный департамент сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 американских граждан погибли, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести в результате эскалации палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента США."К настоящему моменту мы готовы подтвердить гибель 30 граждан США. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям. Кроме того, нам известно о 13 пропавших без вести американских гражданах", - сообщил представитель дипведомства США.Дипломат подчеркнул, что правительство США прилагает все усилия, чтобы определить местонахождение пропавших без вести американцев. Кроме того, добавил он, Вашингтон активно сотрудничает с Израилем по всем аспектам данной проблемы, в том числе путем обмена с ним разведданными и отправки американских экспертов для консультирования по вопросам освобождения заложников.
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сша
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в мире, сша, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, США, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле

Госдеп: жертвами палестино-израильского конфликта стали не менее 30 граждан США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 американских граждан погибли, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести в результате эскалации палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента США.
"К настоящему моменту мы готовы подтвердить гибель 30 граждан США. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям. Кроме того, нам известно о 13 пропавших без вести американских гражданах", - сообщил представитель дипведомства США.
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Дипломат подчеркнул, что правительство США прилагает все усилия, чтобы определить местонахождение пропавших без вести американцев. Кроме того, добавил он, Вашингтон активно сотрудничает с Израилем по всем аспектам данной проблемы, в том числе путем обмена с ним разведданными и отправки американских экспертов для консультирования по вопросам освобождения заложников.
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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