https://ria.ru/20231016/ssha-1902960446.html
В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле
В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле
По меньшей мере 30 американских граждан погибли, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести в результате эскалации палестино-израильского конфликта, заявил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T01:27
2023-10-16T01:27
2023-10-16T01:42
в мире
сша
государственный департамент сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 американских граждан погибли, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести в результате эскалации палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента США."К настоящему моменту мы готовы подтвердить гибель 30 граждан США. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям. Кроме того, нам известно о 13 пропавших без вести американских гражданах", - сообщил представитель дипведомства США.Дипломат подчеркнул, что правительство США прилагает все усилия, чтобы определить местонахождение пропавших без вести американцев. Кроме того, добавил он, Вашингтон активно сотрудничает с Израилем по всем аспектам данной проблемы, в том числе путем обмена с ним разведданными и отправки американских экспертов для консультирования по вопросам освобождения заложников.
https://ria.ru/20231015/gaza-1902956262.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, США, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В госдепе рассказали, сколько граждан США погибло в Израиле
Госдеп: жертвами палестино-израильского конфликта стали не менее 30 граждан США