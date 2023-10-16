Рейтинг@Mail.ru
В МИД России заявили, что космические спутники Запада могут стать целью - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 16.10.2023 (обновлено: 15:16 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/sputniki-1902998449.html
В МИД России заявили, что космические спутники Запада могут стать целью
В МИД России заявили, что космические спутники Запада могут стать целью - РИА Новости, 16.10.2023
В МИД России заявили, что космические спутники Запада могут стать целью
Квазигражданские спутники Запада в космосе, используемые в конфликтах, могут стать "законной целью" для ответного удара, заявил в интервью российским... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:14
2023-10-16T15:16
технологии
россия
владимир ермаков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg
ООН, 16 окт — РИА Новости. Квазигражданские спутники Запада в космосе, используемые в конфликтах, могут стать "законной целью" для ответного удара, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву. Между тем в сентябре на сайте компании Maxar сообщалось, что ее коммерческие спутники дважды вели съемку Севастополя. В частности, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день — WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. А 22 сентября Киев нанес ракетный удар по Севастополю. Тогда, как сообщало Минобороны РФ, средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести."Квазигражданская инфраструктура (в космосе. — Прим. ред.) вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара", — сказал Ермаков. "В результате действий стран Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах", — добавил он.По его словам, такое провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, предусматривающего исключительно мирное использование космического пространства, и требует самого серьезного осуждения международным сообществом.
https://ria.ru/20230923/mask-1898174458.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир ермаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, нато
Технологии, Россия, Владимир Ермаков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
В МИД России заявили, что космические спутники Запада могут стать целью

МИД: западные спутники могут стать законной целью для России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 окт — РИА Новости. Квазигражданские спутники Запада в космосе, используемые в конфликтах, могут стать "законной целью" для ответного удара, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву. Между тем в сентябре на сайте компании Maxar сообщалось, что ее коммерческие спутники дважды вели съемку Севастополя. В частности, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день — WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. А 22 сентября Киев нанес ракетный удар по Севастополю. Тогда, как сообщало Минобороны РФ, средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.
"Квазигражданская инфраструктура (в космосе. — Прим. ред.) вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара", — сказал Ермаков. "В результате действий стран Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах", — добавил он.
По его словам, такое провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, предусматривающего исключительно мирное использование космического пространства, и требует самого серьезного осуждения международным сообществом.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом
23 сентября, 10:21
 
ТехнологииРоссияВладимир ЕрмаковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала