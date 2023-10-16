https://ria.ru/20231016/sputniki-1902998449.html

В МИД России заявили, что космические спутники Запада могут стать целью

В МИД России заявили, что космические спутники Запада могут стать целью - РИА Новости, 16.10.2023

В МИД России заявили, что космические спутники Запада могут стать целью

Квазигражданские спутники Запада в космосе, используемые в конфликтах, могут стать "законной целью" для ответного удара, заявил в интервью российским... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:14

2023-10-16T10:14

2023-10-16T15:16

технологии

россия

владимир ермаков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

вооруженные силы украины

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ООН, 16 окт — РИА Новости. Квазигражданские спутники Запада в космосе, используемые в конфликтах, могут стать "законной целью" для ответного удара, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву. Между тем в сентябре на сайте компании Maxar сообщалось, что ее коммерческие спутники дважды вели съемку Севастополя. В частности, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день — WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. А 22 сентября Киев нанес ракетный удар по Севастополю. Тогда, как сообщало Минобороны РФ, средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести."Квазигражданская инфраструктура (в космосе. — Прим. ред.) вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара", — сказал Ермаков. "В результате действий стран Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах", — добавил он.По его словам, такое провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, предусматривающего исключительно мирное использование космического пространства, и требует самого серьезного осуждения международным сообществом.

https://ria.ru/20230923/mask-1898174458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, владимир ермаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, нато