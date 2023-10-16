https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903097768.html
Депутат Госдумы от Дагестана передал бойцам в зону СВО два УАЗа
Депутат Госдумы от Дагестана передал бойцам в зону СВО два УАЗа - РИА Новости, 16.10.2023
Депутат Госдумы от Дагестана передал бойцам в зону СВО два УАЗа
Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев вместе с руководством Кизилюртовского района Дагестана и неравнодушными жителями республики направили дагестанским бойцам,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:49
2023-10-16T16:49
2023-10-16T16:49
надежные люди
кизилюртовский район
госдума рф
ульяновский автомобильный завод (уаз)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев вместе с руководством Кизилюртовского района Дагестана и неравнодушными жителями республики направили дагестанским бойцам, участвующим в специальной военной операции, два автомобиля повышенной проходимости УАЗ "Буханка", сообщил РИА Новости парламентарий. "Мы в ежедневном режиме находимся на связи с нашими бойцами, от которых поступил запрос на автомобили УАЗ "Буханка"... Поэтому совместно с руководством Кизилюртовского района, просто вместе с неравнодушными дагестанцами мы направили две машины на территорию специальной военной операции", - сказал Гаджиев. По словам депутата, главная задача сейчас - помочь российским военнослужащим в выполнении служебного долга и обеспечить их безопасность. "Работу в данном направлении мы ведем и будем продолжать вести дальше", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20231013/volontery-1902911541.html
https://ria.ru/20231013/kartofel-1902542098.html
кизилюртовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кизилюртовский район, госдума рф, ульяновский автомобильный завод (уаз), республика дагестан
Надежные люди, Кизилюртовский район, Госдума РФ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Республика Дагестан
Депутат Госдумы от Дагестана передал бойцам в зону СВО два УАЗа
Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев передал бойцам в зону СВО два УАЗа
МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев вместе с руководством Кизилюртовского района Дагестана и неравнодушными жителями республики направили дагестанским бойцам, участвующим в специальной военной операции, два автомобиля повышенной проходимости УАЗ "Буханка", сообщил РИА Новости парламентарий.
"Мы в ежедневном режиме находимся на связи с нашими бойцами, от которых поступил запрос на автомобили УАЗ "Буханка"... Поэтому совместно с руководством Кизилюртовского района, просто вместе с неравнодушными дагестанцами мы направили две машины на территорию специальной военной операции", - сказал Гаджиев.
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По словам депутата, главная задача сейчас - помочь российским военнослужащим в выполнении служебного долга и обеспечить их безопасность.
"Работу в данном направлении мы ведем и будем продолжать вести дальше", - отметил парламентарий.
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