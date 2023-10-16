https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903059320.html

Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области

Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 16.10.2023

Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области

Российские военные поразили склады ВСУ в Хмельницкой области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:45

специальная военная операция на украине

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безопасность

хмельницкий (город)

хмельницкая область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные поразили склады ВСУ в Хмельницкой области, сообщило Минобороны."В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива", — уточнили в ведомстве.Помимо этого, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожили узел связи.Также в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского в Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого в Днепропетровской области. Кроме того, ПВО перехватила два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.Также уничтожили 31 беспилотник ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск поразили живую силу и военную технику противника в 119 районах.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231016/ataki-1903059714.html

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хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, хмельницкий (город), хмельницкая область, вооруженные силы украины