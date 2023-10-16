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Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 16.10.2023
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14:08 16.10.2023 (обновлено: 14:45 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903059320.html
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 16.10.2023
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области
Российские военные поразили склады ВСУ в Хмельницкой области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:45
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
хмельницкий (город)
хмельницкая область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные поразили склады ВСУ в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.&quot;В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива&quot;, — уточнили в ведомстве.Помимо этого, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожили узел связи.Также в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского в Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого в Днепропетровской области. Кроме того, ПВО перехватила два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.Также уничтожили 31 беспилотник ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск поразили живую силу и военную технику противника в 119 районах.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, хмельницкий (город), хмельницкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Хмельницкий (город), Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области

Минобороны: российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные поразили склады ВСУ в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.
«

"В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива", — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожили узел связи.
Также в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского в Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого в Днепропетровской области.
Кроме того, ПВО перехватила два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Также уничтожили 31 беспилотник ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск поразили живую силу и военную технику противника в 119 районах.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХмельницкий (город)Хмельницкая областьВооруженные силы Украины
 
 
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