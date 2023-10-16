https://ria.ru/20231016/sovet-1903111802.html

Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора

Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора - РИА Новости, 16.10.2023

Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора

Совет в сфере промышленности создан в Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова, направлениями работы новой структуры станет разработка мер... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:37

2023-10-16T17:37

2023-10-16T17:37

рязанская область

экономика

технологии

рязанская область

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949278_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_df2be1c528e83a52a08a366fa148b031.jpg

РЯЗАНЬ, 16 окт – РИА Новости. Совет в сфере промышленности создан в Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова, направлениями работы новой структуры станет разработка мер поддержки отрасли, механизмов организации импортозамещающего производства, развитие инфраструктуры. "В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова о создании условий для эффективного развития промышленной отрасли в регионе создан совет в сфере промышленности. Его возглавила зампред регионального правительства Юлия Швакова", - сообщила пресс-служба правительства региона.Отмечается, что целью создания совета стало формирование и реализация условий, способствующих эффективному развитию промышленности в регионе. В числе основных направлений работы – разработка рекомендаций по развитию приоритетных сфер промышленного комплекса и по реализации мер региональной господдержки, определение направлений развития промышленной инфраструктуры и перспективных путей и механизмов организации производства продукции импортозамещающего характера. "Развитие промышленности сегодня тесно связано с внедрением информационных технологий, наукоемких решений и требует новых подходов. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Павлом Малковым, совет как экспертная и совещательная структура поможет нам определить актуальные направления поддержки наших предприятий, найти пути преодоления проблем, связанных с внешними ограничениями, успешно реализовать приоритетные для области проекты создания "Аэрокосмической долины" и научно-производственного центра беспилотников "Протос", – приводятся в сообщении слова Шваковой.

https://ria.ru/20231015/skulptura-1902894088.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, рязанская область, павел малков