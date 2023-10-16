https://ria.ru/20231016/sovet-1903111802.html
Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора
Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора - РИА Новости, 16.10.2023
Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора
Совет в сфере промышленности создан в Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова, направлениями работы новой структуры станет разработка мер... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:37
2023-10-16T17:37
2023-10-16T17:37
рязанская область
экономика
технологии
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 16 окт – РИА Новости. Совет в сфере промышленности создан в Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова, направлениями работы новой структуры станет разработка мер поддержки отрасли, механизмов организации импортозамещающего производства, развитие инфраструктуры. "В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова о создании условий для эффективного развития промышленной отрасли в регионе создан совет в сфере промышленности. Его возглавила зампред регионального правительства Юлия Швакова", - сообщила пресс-служба правительства региона.Отмечается, что целью создания совета стало формирование и реализация условий, способствующих эффективному развитию промышленности в регионе. В числе основных направлений работы – разработка рекомендаций по развитию приоритетных сфер промышленного комплекса и по реализации мер региональной господдержки, определение направлений развития промышленной инфраструктуры и перспективных путей и механизмов организации производства продукции импортозамещающего характера. "Развитие промышленности сегодня тесно связано с внедрением информационных технологий, наукоемких решений и требует новых подходов. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Павлом Малковым, совет как экспертная и совещательная структура поможет нам определить актуальные направления поддержки наших предприятий, найти пути преодоления проблем, связанных с внешними ограничениями, успешно реализовать приоритетные для области проекты создания "Аэрокосмической долины" и научно-производственного центра беспилотников "Протос", – приводятся в сообщении слова Шваковой.
https://ria.ru/20231015/skulptura-1902894088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Экономика, Технологии, Рязанская область, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 16 окт – РИА Новости. Совет в сфере промышленности создан в Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова, направлениями работы новой структуры станет разработка мер поддержки отрасли, механизмов организации импортозамещающего производства, развитие инфраструктуры.
«
"В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова о создании условий для эффективного развития промышленной отрасли в регионе создан совет в сфере промышленности. Его возглавила зампред регионального правительства Юлия Швакова", - сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что целью создания совета стало формирование и реализация условий, способствующих эффективному развитию промышленности в регионе. В числе основных направлений работы – разработка рекомендаций по развитию приоритетных сфер промышленного комплекса и по реализации мер региональной господдержки, определение направлений развития промышленной инфраструктуры и перспективных путей и механизмов организации производства продукции импортозамещающего характера.
«
"Развитие промышленности сегодня тесно связано с внедрением информационных технологий, наукоемких решений и требует новых подходов. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Павлом Малковым, совет как экспертная и совещательная структура поможет нам определить актуальные направления поддержки наших предприятий, найти пути преодоления проблем, связанных с внешними ограничениями, успешно реализовать приоритетные для области проекты создания "Аэрокосмической долины" и научно-производственного центра беспилотников "Протос", – приводятся в сообщении слова Шваковой.
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