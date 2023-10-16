Рейтинг@Mail.ru
Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
17:37 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/sovet-1903111802.html
Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора
Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора - РИА Новости, 16.10.2023
Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора
Совет в сфере промышленности создан в Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова, направлениями работы новой структуры станет разработка мер... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:37
2023-10-16T17:37
рязанская область
экономика
технологии
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949278_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_df2be1c528e83a52a08a366fa148b031.jpg
РЯЗАНЬ, 16 окт – РИА Новости. Совет в сфере промышленности создан в Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова, направлениями работы новой структуры станет разработка мер поддержки отрасли, механизмов организации импортозамещающего производства, развитие инфраструктуры. &quot;В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова о создании условий для эффективного развития промышленной отрасли в регионе создан совет в сфере промышленности. Его возглавила зампред регионального правительства Юлия Швакова&quot;, - сообщила пресс-служба правительства региона.Отмечается, что целью создания совета стало формирование и реализация условий, способствующих эффективному развитию промышленности в регионе. В числе основных направлений работы – разработка рекомендаций по развитию приоритетных сфер промышленного комплекса и по реализации мер региональной господдержки, определение направлений развития промышленной инфраструктуры и перспективных путей и механизмов организации производства продукции импортозамещающего характера. "Развитие промышленности сегодня тесно связано с внедрением информационных технологий, наукоемких решений и требует новых подходов. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Павлом Малковым, совет как экспертная и совещательная структура поможет нам определить актуальные направления поддержки наших предприятий, найти пути преодоления проблем, связанных с внешними ограничениями, успешно реализовать приоритетные для области проекты создания "Аэрокосмической долины" и научно-производственного центра беспилотников "Протос", – приводятся в сообщении слова Шваковой.
https://ria.ru/20231015/skulptura-1902894088.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949278_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_13011020c84b39ac7916ff1b2bd76837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Экономика, Технологии, Рязанская область, Павел Малков

Промышленный cовет создан в Рязанской области по поручению губернатора

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 окт – РИА Новости. Совет в сфере промышленности создан в Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова, направлениями работы новой структуры станет разработка мер поддержки отрасли, механизмов организации импортозамещающего производства, развитие инфраструктуры.
«

"В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова о создании условий для эффективного развития промышленной отрасли в регионе создан совет в сфере промышленности. Его возглавила зампред регионального правительства Юлия Швакова", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что целью создания совета стало формирование и реализация условий, способствующих эффективному развитию промышленности в регионе. В числе основных направлений работы – разработка рекомендаций по развитию приоритетных сфер промышленного комплекса и по реализации мер региональной господдержки, определение направлений развития промышленной инфраструктуры и перспективных путей и механизмов организации производства продукции импортозамещающего характера.
«
"Развитие промышленности сегодня тесно связано с внедрением информационных технологий, наукоемких решений и требует новых подходов. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Павлом Малковым, совет как экспертная и совещательная структура поможет нам определить актуальные направления поддержки наших предприятий, найти пути преодоления проблем, связанных с внешними ограничениями, успешно реализовать приоритетные для области проекты создания "Аэрокосмической долины" и научно-производственного центра беспилотников "Протос", – приводятся в сообщении слова Шваковой.
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам
15 октября, 14:19
 
Рязанская областьЭкономикаТехнологииРязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала