https://ria.ru/20231016/sosna-1902981163.html
Ученые признали ошибку в определении возраста сосны Палласа в Крыму
Ученые признали ошибку в определении возраста сосны Палласа в Крыму - РИА Новости, 16.10.2023
Ученые признали ошибку в определении возраста сосны Палласа в Крыму
Предварительное заключение ученых о полуторатысячелетнем возрасте сосны крымской (Палласа), растущей на южных отрогах Ай-Петри в Крыму и претендовавшей на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:19
2023-10-16T08:19
2023-10-16T09:16
наука
ай-петри
никитский ботанический сад
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Предварительное заключение ученых о полуторатысячелетнем возрасте сосны крымской (Палласа), растущей на южных отрогах Ай-Петри в Крыму и претендовавшей на звание древнейшего живущего дерева региона, оказалось ошибочным, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым". "Сенсационная новость об определении возраста сосны крымской (Палласа) завершается для заповедника не менее сенсационным разочарованием. Как уточнили в пресс службе ФГБУН "НБС-ННЦ", предварительное заключение, выдвинутое учеными НБС, оказалось преждевременным и ошибочным", — говорится в сообщении "Заповедного Крыма". По результатам последующих, дополнительных проверок (в том числе лабораторных) установили "реальный возраст сосны", он может составить 616 лет. Обхват сосны на уровне 1,5 метра составляет шесть метров 16 сантиметров, а диаметр на той же высоте — 186 сантиметров. В ФГБУ "Заповедный Крым" уточнили, что ожидают официального заключения ученых Никитского Ботанического сада о возрасте сосны в течение недели и благодарят их за сотрудничество. Во вторник в организации, в ведении которой находится Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщили о проведении сотрудниками Никитского Ботанического сада (НБС) исследований знаменитой сосны крымской (Палласа), которая растет на южных отрогах плато Ай-Петри. Использовалась нетравматичная методика определения возраста дерева, ошибка не должна была превысить 70 лет. По предварительным результатам, сообщали ученые, возраст сосны составлял около 1,5 тысячи лет. Высказывалось предположение, что речь идет о самом древнем из ныне живущих деревьев полуострова. Сосна крымская, или сосна Палласа — вечнозеленое дерево, живет в среднем 500-600 лет, в зависимости от происхождения.
https://ria.ru/20231010/derevo-1901755866.html
ай-петри
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ай-петри, никитский ботанический сад, республика крым
Наука, Ай-Петри, Никитский ботанический сад, Республика Крым
Ученые признали ошибку в определении возраста сосны Палласа в Крыму
Ученые определили, что возраст сосны Палласа в Крыму составляет 616 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости.
Предварительное заключение ученых о полуторатысячелетнем возрасте сосны крымской (Палласа), растущей на южных отрогах Ай-Петри в Крыму и претендовавшей на звание древнейшего живущего дерева региона, оказалось ошибочным, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым"
.
"Сенсационная новость об определении возраста сосны крымской (Палласа) завершается для заповедника не менее сенсационным разочарованием. Как уточнили в пресс службе ФГБУН "НБС-ННЦ", предварительное заключение, выдвинутое учеными НБС, оказалось преждевременным и ошибочным", — говорится в сообщении "Заповедного Крыма".
По результатам последующих, дополнительных проверок (в том числе лабораторных) установили "реальный возраст сосны", он может составить 616 лет.
Обхват сосны на уровне 1,5 метра составляет шесть метров 16 сантиметров, а диаметр на той же высоте — 186 сантиметров. В ФГБУ "Заповедный Крым" уточнили, что ожидают официального заключения ученых Никитского Ботанического сада
о возрасте сосны в течение недели и благодарят их за сотрудничество.
Во вторник в организации, в ведении которой находится Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщили о проведении сотрудниками Никитского Ботанического сада (НБС) исследований знаменитой сосны крымской (Палласа), которая растет на южных отрогах плато Ай-Петри. Использовалась нетравматичная методика определения возраста дерева, ошибка не должна была превысить 70 лет. По предварительным результатам, сообщали ученые, возраст сосны составлял около 1,5 тысячи лет. Высказывалось предположение, что речь идет о самом древнем из ныне живущих деревьев полуострова.
Сосна крымская, или сосна Палласа — вечнозеленое дерево, живет в среднем 500-600 лет, в зависимости от происхождения.
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