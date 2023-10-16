https://ria.ru/20231016/shtraf-1903059808.html

В Эстонии оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту в машине

В Эстонии оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту в машине - РИА Новости, 16.10.2023

В Эстонии оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту в машине

Эстонские пограничники оштрафовали россиянина на 400 евро за георгиевскую ленту на автомобиле, передает портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:11

2023-10-16T14:11

2023-10-16T15:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 окт — РИА Новости. Эстонские пограничники оштрафовали россиянина на 400 евро за георгиевскую ленту на автомобиле, передает портал государственного телерадиовещания ERR."В минувшие выходные на пограничном пункте в Нарве эстонские пограничники заметили георгиевскую ленту, закрепленную на зеркале заднего вида въезжавшего в Эстонию из России автомобиля. Водитель, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в Эстонии запрещена", — говорится в сообщении. Парламент Эстонии в апреле прошлого года принял закон о запрете использования "враждебной символики". Он предусматривает наказание за публичную демонстрацию знаков, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. За нарушение закона могут выписать штраф до 1200 евро или арестовать. Для юридических лиц взыскание может составить до 32 тысяч евро.В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги России и СССР, а также советская военная форма.

https://ria.ru/20230929/shtraf-1899541843.html

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