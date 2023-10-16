https://ria.ru/20231016/shtraf-1902695060.html

Юрист рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в пять миллионов

Юрист рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в пять миллионов - РИА Новости, 16.10.2023

Юрист рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в пять миллионов

Некоторые фотографии, выложенные в сеть, могут стать причиной значительных финансовых санкций, в некоторых случаях суд может назначить штраф в пять миллионов... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T01:15

2023-10-16T01:15

2023-10-16T01:15

технологии

россия

елена кудерко

общество

штрафы

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Некоторые фотографии, выложенные в сеть, могут стать причиной значительных финансовых санкций, в некоторых случаях суд может назначить штраф в пять миллионов рублей, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.“Размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения”, — уточнила юрист.По закону, публикация фотографии без письменного согласия человека, размещенного на этом фото, запрещена. Это условие особенно важно для фотографов-любителей. Исключительный случай — если человек случайно попал в кадр и является частью общей композиции.Однако фото лиц несовершеннолетних без письменного согласия их родителей нельзя выкладывать ни при каких обстоятельствах. Даже если ребенок случайно попал в объектив камеры.Крупные штрафы — от десяти тысяч до пяти миллионов рублей — грозят за использование картинок без разрешения правообладателя, уточняет Кудерко. Если фото размещено в общем доступе, то при его использовании необходимо сделать ссылку на автора и источник, из которого была заимствована фотография.

https://ria.ru/20211019/foto-1755128677.html

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технологии, россия, елена кудерко, общество, штрафы