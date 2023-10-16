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Юрист рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в пять миллионов - РИА Новости, 16.10.2023
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01:15 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/shtraf-1902695060.html
Юрист рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в пять миллионов
Юрист рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в пять миллионов - РИА Новости, 16.10.2023
Юрист рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в пять миллионов
Некоторые фотографии, выложенные в сеть, могут стать причиной значительных финансовых санкций, в некоторых случаях суд может назначить штраф в пять миллионов... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T01:15
2023-10-16T01:15
технологии
россия
елена кудерко
общество
штрафы
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Некоторые фотографии, выложенные в сеть, могут стать причиной значительных финансовых санкций, в некоторых случаях суд может назначить штраф в пять миллионов рублей, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.“Размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения”, — уточнила юрист.По закону, публикация фотографии без письменного согласия человека, размещенного на этом фото, запрещена. Это условие особенно важно для фотографов-любителей. Исключительный случай — если человек случайно попал в кадр и является частью общей композиции.Однако фото лиц несовершеннолетних без письменного согласия их родителей нельзя выкладывать ни при каких обстоятельствах. Даже если ребенок случайно попал в объектив камеры.Крупные штрафы — от десяти тысяч до пяти миллионов рублей — грозят за использование картинок без разрешения правообладателя, уточняет Кудерко. Если фото размещено в общем доступе, то при его использовании необходимо сделать ссылку на автора и источник, из которого была заимствована фотография.
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РИА Новости
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96
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технологии, россия, елена кудерко, общество, штрафы
Технологии, Россия, Елена Кудерко, Общество, Штрафы
Юрист рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в пять миллионов

Юрист Кудерко: за фотографии детей в интернете грозит штраф в 5 млн руб

© Фото : Public domainНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Public domain
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Некоторые фотографии, выложенные в сеть, могут стать причиной значительных финансовых санкций, в некоторых случаях суд может назначить штраф в пять миллионов рублей, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
«
“Размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения”, — уточнила юрист.
По закону, публикация фотографии без письменного согласия человека, размещенного на этом фото, запрещена. Это условие особенно важно для фотографов-любителей. Исключительный случай — если человек случайно попал в кадр и является частью общей композиции.
Однако фото лиц несовершеннолетних без письменного согласия их родителей нельзя выкладывать ни при каких обстоятельствах. Даже если ребенок случайно попал в объектив камеры.
Крупные штрафы — от десяти тысяч до пяти миллионов рублей — грозят за использование картинок без разрешения правообладателя, уточняет Кудерко. Если фото размещено в общем доступе, то при его использовании необходимо сделать ссылку на автора и источник, из которого была заимствована фотография.
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