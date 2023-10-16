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"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами" - РИА Новости, 16.10.2023
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14:00 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/shoubiz-1903047978.html
"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами"
"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами" - РИА Новости, 16.10.2023
"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами"
"Заячий стон" – квартет актеров "Ленкома", которые сами сделали из себя звезд. Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров и Максим Амельченко теперь снимают свой фильм. Подробнее в выпуске подкаста "Роман о шоубизе".
2023-10-16T14:00
2023-10-16T14:00
роман о шоубизе
театр
кино и сериалы
ленком
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"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами"
"Заячий стон" – квартет актеров "Ленкома", которые сами сделали из себя звезд. Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров и Максим Амельченко теперь снимают свой фильм. Подробнее в выпуске подкаста "Роман о шоубизе".
audio/mpeg
"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами"
"Заячий стон" – квартет актеров "Ленкома", которые сами сделали из себя звезд. Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров и Максим Амельченко теперь снимают свой фильм. Подробнее в выпуске подкаста "Роман о шоубизе".
audio/mpeg
В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым квартет "Заячий стон" рассказал:1. О чем будет их короткометражка. 2. Почему они собирают деньги на съемки. 3. Как квартет готовит свои спектакли.4. Чем их антрепризы отличаются от постановки "Маршрут построен" в "Ленкоме".5. Есть ли зависть в актерской среде и как она выражается.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Cледите за новостями и новыми выпусками во ВКонтакте, в Telegram и Яндекс.Дзене.
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4.7
96
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театр, кино и сериалы, ленком, аудио
Роман о шоубизе, Театр, Кино и сериалы, Ленком
Роман о шоубизе

"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами"

Роман о шоубизе
"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами"
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
"Заячий стон" – квартет актеров "Ленкома", которые сами сделали из себя звезд. Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров и Максим Амельченко теперь снимают свой фильм. Подробнее в выпуске подкаста "Роман о шоубизе".
В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым квартет "Заячий стон" рассказал:
1. О чем будет их короткометражка.
2. Почему они собирают деньги на съемки.
3. Как квартет готовит свои спектакли.
4. Чем их антрепризы отличаются от постановки "Маршрут построен" в "Ленкоме".
5. Есть ли зависть в актерской среде и как она выражается.
________
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Роман о шоубизеТеатрКино и сериалыЛенком
 
 
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