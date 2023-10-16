https://ria.ru/20231016/shoubiz-1903047978.html

"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами"

"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами" - РИА Новости, 16.10.2023

"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами"

"Заячий стон" – квартет актеров "Ленкома", которые сами сделали из себя звезд. Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров и Максим Амельченко теперь снимают свой фильм. Подробнее в выпуске подкаста "Роман о шоубизе".

2023-10-16T14:00

2023-10-16T14:00

2023-10-16T14:00

роман о шоубизе

театр

кино и сериалы

ленком

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"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами" "Заячий стон" – квартет актеров "Ленкома", которые сами сделали из себя звезд. Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров и Максим Амельченко теперь снимают свой фильм. Подробнее в выпуске подкаста "Роман о шоубизе". audio/mpeg

"Заячий стон": "Нас не берут в кино, поэтому мы решили снять его сами" "Заячий стон" – квартет актеров "Ленкома", которые сами сделали из себя звезд. Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров и Максим Амельченко теперь снимают свой фильм. Подробнее в выпуске подкаста "Роман о шоубизе". audio/mpeg

В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым квартет "Заячий стон" рассказал:1. О чем будет их короткометражка. 2. Почему они собирают деньги на съемки. 3. Как квартет готовит свои спектакли.4. Чем их антрепризы отличаются от постановки "Маршрут построен" в "Ленкоме".5. Есть ли зависть в актерской среде и как она выражается.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Cледите за новостями и новыми выпусками во ВКонтакте, в Telegram и Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

театр, кино и сериалы, ленком, аудио