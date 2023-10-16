https://ria.ru/20231016/shatrova-1903003421.html

Экс-прокурор Норильска попросил СК проверить объективность судьи Шатровой

Экс-прокурор Норильска попросил СК проверить объективность судьи Шатровой - РИА Новости, 16.10.2023

Экс-прокурор Норильска попросил СК проверить объективность судьи Шатровой

Экс-прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев подал жалобу заместителю главы СК РФ Эдуарду Кабурнееву, попросив проверить беспристрастность судьи Анны Шатровой при... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:38

2023-10-16T10:38

2023-10-16T10:39

происшествия

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хаваж гутаев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Экс-прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев подал жалобу заместителю главы СК РФ Эдуарду Кабурнееву, попросив проверить беспристрастность судьи Анны Шатровой при назначении ему рекордного срока в 20 лет колонии за взятки, рассказал РИА Новости адвокат осужденного Михаил Матюшин. В июне судья Норильского городского суда Анна Шатрова приговорила к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 27 миллионов рублей экс-прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева за получение взяток на сумму 100 тысяч рублей и 12 миллионов рублей. Вместе с ним на 16 лет в колонию за посредничество отправился его брат Докки Гутаев. По версии следствия, деньги были переданы за невозбуждение административного дела о закрытии местного ресторана "Караван" из-за нарушения правил пожарной безопасности. По второму эпизоду речь идет об отказе от иска прокуратуры в отношении ТРЦ "Галактика". Это уже третье дело в отношении Хаважа Гутаева, он был арестован в декабре 2019 года в рамках дела о получении крупных взяток. Как рассказал адвокат экс-прокурора Михаил Матюшин, 2 февраля гособвинитель в ходе процесса огласил прослушку разговора, которая велась в квартире Гутаева. Она стала поводом для отвода судьи. Речь идет, как считает обвинение, о диалоге 2019 года между Гутаевым и его братом, который состоялся еще до возбуждения уголовного дела. Там он высказывал оскорбления в адрес судьи Анны Шатровой. "Мы заявляли отвод судье, но она отказала, ссылаясь на решение Конституционного суда, согласно которому, если судью оскорбили в судебном заседании - это не может являться основанием для отвода. Но мы говорим о том, что оскорбление было озвучено не в суде, а на записи прослушки, которая находилась в материалах дела при поступлении в суд. Гутаев уже обращался в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии с просьбой провести проверку по данному факту, но там ответили, что юридическая оценка его заявления будет дана в приговоре суда, чего сделано не было. Поэтому сейчас мы подали жалобу зампредседателю СК РФ Кабурнееву", - пояснил Матюшин. Он рассказал, что ранее защита подавала жалобу на судью в Высшую квалификационную коллегию судей, оттуда ее спустили в региональную ККС, которая ее отклонила. Впоследствии судья рассмотрела дело и вынесла в июне этого года Гутаеву приговор, назначив максимально возможный срок за взятки. "Шатрова назначила Гутаеву 20 лет колонии строгого режима по совокупности. Я изучал судебную практику, и никогда не видел, чтобы столько давали за взятки. Она в принципе не могла выносить приговор по данному делу. Если будет доказано, что Гутаев совершил противоправные действия, они могут подпадать под статью 319 УК РФ (оскорбление судьи), то есть потенциально судья станет потерпевшей. По закону, потерпевший не может судить обвиняемого. Складывается впечатление, что у нее какая-то личная неприязнь в отношении моего подзащитного", - заявил адвокат. Защита обжаловала приговор по третьему делу Гутаева, апелляционная инстанция дату слушания пока не назначила. Ранее, в феврале 2022 года, он был осужден за получение взяток к 11 годам колонии, а в марте 2022 года суд добавил ему еще четыре года. Гутаев вину отрицал.

https://ria.ru/20220218/prigovor-1773487053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, норильск, россия, красноярский край, хаваж гутаев, следственный комитет россии (ск рф)