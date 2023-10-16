В Палестине надеются, что на саммите ЕС обсудят прекращение огня в Газе
В Палестине надеются, что виртуальный саммит ЕС обсудит прекращение огня в Газе
© AP Photo / Leo CorreaДым после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Leo Correa
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Тема прекращения огня в Газе, скорее всего, будет обсуждаться на виртуальном саммите ЕС 17 октября, ряд стран союза хотят ее поднять, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель Палестины при ЕС, а также посол Палестины в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз проведет экстренный саммит глав государств и правительств 17 октября в формате видеоконференции для обсуждения новых угроз, возникших в связи с кризисом в зоне палестино-израильского конфликта.
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"Я ожидаю, что тема прекращения огня будет подниматься на саммите во вторник. Ряд стран внутри ЕС хотят ее обсуждать… Необходимо работать над прекращением огня, над остановкой агрессии. Они не любят слово агрессия, но надо остановить гибель гражданских лиц… Как Европа может помочь, оказать давление на Израиль для прекращения агрессию, а не останавливаться на призывах к соблюдению гуманитарных норм, международного права и доставки гуманитарной помощи в Газу", - сообщил он.
По его словам, постпредство находится в постоянном контакте с институтами Евросоюза, чтобы гарантировать координацию. "Мы находимся на постоянной связи с Европейским советом, Еврокомиссией и внешнеполитической службой, Европарламентом, чтобы гарантировать координацию, это очень важно", - указал собеседник агентства.
По его словам, только в понедельник у него состоялось "более восьми встреч с европейскими деятелями".
При этом постпред Палестины рассказал, что сразу после нападения ХАМАС никто в Брюсселе не хотел общаться с палестинскими представителями. "В начале этого кризиса 7 октября ситуация была сложнейшей, такое вообще сложно принять… Все институты ЕС: Европарламент, Евросовет и Еврокомиссия выступили с жесточайшими заявлениями по отношению к Палестине, а не только к организации ХАМАС. В первые два дня нам с ними даже связаться было сложно", - пояснил дипломат.