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Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность - РИА Новости, 16.10.2023
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:50 16.10.2023 (обновлено: 12:03 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/rys-1903019097.html
Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность
Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность - РИА Новости, 16.10.2023
Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность
Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, пошел на поправку, сообщил в Тelegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:50
2023-10-16T12:03
хорошие новости
россия
чугуевский район
фонд президентских грантов
центр "амурский тигр"
всемирный фонд дикой природы
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, пошел на поправку, сообщил в Тelegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных. "Рысенок стал лучше двигаться, более активным", — говорится в публикации. Повадки у него такие же, как у домашних кошек. На видео котенок аккуратно "закапывает" лоток.В начале октября пятимесячного детеныша рыси доставили в центр из Чугуевского района в очень тяжелом состоянии. Тогда провести осмотр животного было нельзя из-за невозможности использовать наркоз. Специалисты старались стабилизировать состояние котенка. Когда стало возможным, ветеринары осмотрели рысенка, установив, что животное крайне истощено, но кости не травмированы. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье работает с 2012 года. Здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих животных выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные, и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России (признана в РФ нежелательной организацией) и на пожертвования частных лиц и организаций.
https://ria.ru/20230302/tigritsa-1855299985.html
россия
чугуевский район
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россия, чугуевский район, фонд президентских грантов, центр "амурский тигр", всемирный фонд дикой природы
Хорошие новости, Россия, Чугуевский район, Фонд президентских грантов, Центр "Амурский тигр", Всемирный фонд дикой природы
Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность

Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, стал лучше двигаться

© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных Центр Тигр - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, пошел на поправку, сообщил в Тelegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных.
"Рысенок стал лучше двигаться, более активным", — говорится в публикации.
Повадки у него такие же, как у домашних кошек. На видео котенок аккуратно "закапывает" лоток.
В начале октября пятимесячного детеныша рыси доставили в центр из Чугуевского района в очень тяжелом состоянии. Тогда провести осмотр животного было нельзя из-за невозможности использовать наркоз. Специалисты старались стабилизировать состояние котенка. Когда стало возможным, ветеринары осмотрели рысенка, установив, что животное крайне истощено, но кости не травмированы.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье работает с 2012 года. Здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих животных выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные, и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России (признана в РФ нежелательной организацией) и на пожертвования частных лиц и организаций.
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Хорошие новостиРоссияЧугуевский районФонд президентских грантовЦентр "Амурский тигр"Всемирный фонд дикой природы
 
 
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