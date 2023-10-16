https://ria.ru/20231016/rys-1903019097.html

Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность

Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность - РИА Новости, 16.10.2023

Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность

Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, пошел на поправку, сообщил в Тelegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:50

2023-10-16T11:50

2023-10-16T12:03

хорошие новости

россия

чугуевский район

фонд президентских грантов

центр "амурский тигр"

всемирный фонд дикой природы

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, пошел на поправку, сообщил в Тelegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных. "Рысенок стал лучше двигаться, более активным", — говорится в публикации. Повадки у него такие же, как у домашних кошек. На видео котенок аккуратно "закапывает" лоток.В начале октября пятимесячного детеныша рыси доставили в центр из Чугуевского района в очень тяжелом состоянии. Тогда провести осмотр животного было нельзя из-за невозможности использовать наркоз. Специалисты старались стабилизировать состояние котенка. Когда стало возможным, ветеринары осмотрели рысенка, установив, что животное крайне истощено, но кости не травмированы. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье работает с 2012 года. Здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих животных выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные, и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России (признана в РФ нежелательной организацией) и на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20230302/tigritsa-1855299985.html

россия

чугуевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чугуевский район, фонд президентских грантов, центр "амурский тигр", всемирный фонд дикой природы