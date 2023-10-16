Котенок рыси, которого спасают в Приморье, начал проявлять активность
Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, стал лучше двигаться
© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, пошел на поправку, сообщил в Тelegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных.
"Рысенок стал лучше двигаться, более активным", — говорится в публикации.
Повадки у него такие же, как у домашних кошек. На видео котенок аккуратно "закапывает" лоток.
В начале октября пятимесячного детеныша рыси доставили в центр из Чугуевского района в очень тяжелом состоянии. Тогда провести осмотр животного было нельзя из-за невозможности использовать наркоз. Специалисты старались стабилизировать состояние котенка. Когда стало возможным, ветеринары осмотрели рысенка, установив, что животное крайне истощено, но кости не травмированы.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье работает с 2012 года. Здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих животных выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные, и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России (признана в РФ нежелательной организацией) и на пожертвования частных лиц и организаций.